बल्लू इज बैक! Khalnayak Returns का खौफनाक टीजर रिलीज, Sanjay Dutt का विलेन अवतार देख कांप उठे फैंस

संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर 'खलनायक रिटर्न्स' का धांसू टीजर रिलीज किया है. इसमें वे खूंखार विलेन 'बल्लू' के रूप में वापसी कर रहे हैं, जिसने फैंस की बेताबी को बढ़ा दिया है.

बॉलीवुड के 'बाबा' यानी संजय दत्त एक बार फिर अपने सबसे यादगार और खूंखार अवतार में बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. उनकी आइकॉनिक फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल का पहला लुक सामने आ चुका है.

संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए 'खलनायक रिटर्न्स' का धमाकेदार टीजर साझा कर कैप्शन में लिखा, "कुछ कहानियां खत्म नहीं होतीं... वे दोबारा शुरू होती हैं." इस अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और कमेंट सेक्शन बाबा की तारीफों से भर गया है.

बल्लू बलराम का वही पुराना खौफ

1 मिनट 12 सेकंड के इस टीजर में संजय दत्त का लुक बेहद खतरनाक और अलग नजर आ रहा है. लंबे बालों और गहरी आंखों के साथ वे टीजर में कहते हैं, "बोला था ना, 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू जेल से फुर्र... नायक नहीं खलनायक हूं मैं." पुराने बैकग्राउंड म्यूजिक के इस्तेमाल ने दर्शकों की यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया है.

आइकॉनिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी

हाल ही में 'Aspect Production' ने साल 1993 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'खलनायक' के सीक्वल के राइट्स हासिल किए थे. मेकर्स का कहना है कि वे इस सीक्वल के जरिए ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर की विरासत को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे. टीजर ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बल्लू का किरदार पहले से भी ज्यादा दमदार होने वाला है.

विलेन के रूप में संजय दत्त की शानदार वापसी

संजय दत्त को हमेशा से ही ग्रे शेड और विलेन के किरदारों में दर्शकों ने खूब सराहा है. 'खलनायक रिटर्न्स' के जरिए वे एक बार फिर उस मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसने उन्हें 90 के दशक में सुपरस्टार बनाया था. फिल्म का फर्स्ट लुक इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सुभाष घई के निर्देशन में बनी 'खलनायक' अपने समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. इसमें संजय दत्त के साथ जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं. 'बल्लू' का किरदार फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय विलेन्स की सूची में शामिल है.

फैंस के बीच भारी क्रेज

फिल्म के निर्माताओं ने वादा किया है कि वे एक ऐसी कहानी पेश करेंगे जो पुरानी यादों को संजोते हुए आधुनिक सिनेमा के रोमांच को भी समेटे होगी. टीजर देखने के बाद फैंस अब फिल्म की रिलीज डेट और स्टार कास्ट के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए उत्सुक हैं.

