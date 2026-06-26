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Ketan Agarwal Murder Case पर उबला एक्ट्रेस आंचल खुराना का खून, बोलीं- 'सिया को भी उसी पहाड़ से धक्का देकर खत्म कर दो'

केतन अग्रवाल मर्डर केस पर टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना का फूटा गुस्सा. सिया गोयल को कड़ी सजा की मांग करते हुए आंचल ने कहा- 'इसे भी उसी पहाड़ से धक्का दे दो'.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 26, 2026, 10:08 AM IST

Ketan Agarwal Murder Case पर उबला एक्ट्रेस आंचल खुराना का खून, बोलीं- 'सिया को भी उसी पहाड़ से धक्का देकर खत्म कर दो'

Image Credit: AI

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पुणे के लोहागढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल की दर्दनाक हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस केस में जैसे-जैसे नई परतें खुल रही हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. आम जनता के साथ-साथ अब बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे भी इस जघन्य अपराध पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. हिना खान के बाद अब टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने भी सिया गोयल और इस मामले पर अपना कड़ा रुख अपनाया है.

आंचल खुराना का तीखा बयान

आंचल खुराना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए सिया गोयल की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा, "सिया में किसी की हत्या करने की हिम्मत तो थी, लेकिन अपने माता-पिता को सच बोलने की हिम्मत नहीं थी? अगर उसे केतन से शादी नहीं करनी थी, तो वह घर से भाग सकती थी या रिश्ता तोड़ सकती थी, लेकिन किसी की जान लेने का हक उसे किसने दिया?" आंचल ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि सिया को भी उसी पहाड़ से धक्का देकर सजा दी जानी चाहिए, जहाँ से उसने केतन को गिराया था. उनके अनुसार, इस मामले में कोई लंबा कोर्ट केस नहीं होना चाहिए.

क्या था पूरा मामला?

26 वर्षीय केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई फरवरी 2026 में हुई थी और नवंबर में शादी तय थी. शुरुआती जांच में केतन की मौत को हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया. सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. 18 जून को सिया ने बर्थडे ट्रिप का बहाना बनाकर केतन को लोहागढ़ किले पर बुलाया और वहां से उसे धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस ने कैसे सुलझाया केस?

पुलिस को इस मामले में तीन मुख्य सुरागों से सफलता मिली. पहला- सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच हुई 2004 कॉल्स, दूसरा- सिया का पुलिस को दिया गया लगातार झूठ, और तीसरा- घटना स्थल के पास का महत्वपूर्ण CCTV फुटेज. केतन अग्रवाल की मौत ने एक बार फिर रिश्तों की आड़ में पनप रहे अपराधों की कड़वी सच्चाई को सबके सामने ला दिया है. फिलहाल आरोपी सिया गोयल और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की कानूनी कार्यवाही जारी है.

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