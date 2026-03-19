KD-The Devil के जिस गाने Sarke Chunar पर भड़के लोग, उसी मूवी के लिए नोरा और संजू बाबा को मिली है छप्पर फाड़ फीस

संजय दत्त और नोरा फतेही का गाना ‘सरके चुनर’ भद्दे बोलों के कारण यूट्यूब से हटा दिया गया है. विवादों के बीच फिल्म के लिए सितारों की करोड़ों की फीस चर्चा में है.

बॉलीवुड के 'खलनायक' संजय दत्त और 'दिलबर गर्ल' नोरा फतेही इन दिनों एक बड़े कानूनी विवाद के केंद्र में हैं. उनकी आने वाली पैन-इंडिया फिल्म 'केडी: द डेविल' का गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके’ (कन्नड़ में- ‘सर्स निनना सरगा सर्स’) रिलीज होते ही अपनी अश्लीलता और आपत्तिजनक लिरिक्स की वजह से विवादों में घिर गया है. बढ़ते विरोध को देखते हुए मेकर्स ने इस गाने के हिंदी और कन्नड़ वर्जन को यूट्यूब से डिलीट कर दिया है.

क्यों मचा है 'सरके चुनर' पर बवाल?

इस गाने के बोलों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक गुस्सा है. दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक शिकायतें पहुंच गई हैं. एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि गाने के बोल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं. मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने इसे 'कमर्शियल राइटिंग का सबसे गिरा हुआ स्तर' बताया है, वहीं कंगना रनौत ने भी बॉलीवुड की अश्लीलता पर निशाना साधा है. गाने के हिंदी गीतकार रकीब आलम ने खुलासा किया कि उन्होंने निर्देशक को चेतावनी दी थी, लेकिन डायरेक्टर प्रेम ने इसे सिर्फ कन्नड़ का अनुवाद करने को कहा था.

संजय दत्त और नोरा फतेही की भारी-भरकम फीस



विवाद के बीच इस 1970 के रेट्रो स्टाइल वाले गाने के लिए सितारों को मिली फीस ने सबको चौंका दिया है.

संजय दत्त: फिल्म में 'धक देवा' नामक विलेन का रोल निभा रहे संजू बाबा ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 8 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. 'केजीएफ 2' की सफलता के बाद साउथ में उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है.

नोरा फतेही: इस गाने के जरिए कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू करने वाली नोरा फतेही ने अपने डांस नंबर के लिए 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच फीस ली है.

रामोजी फिल्म सिटी में हुआ था फिल्मांकन

इस गाने की शूटिंग हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी में 70 के दशक का एक भव्य सेट बनाकर की गई थी. इसमें सैकड़ों बैकग्राउंड डांसर्स शामिल थे. हालांकि, अब गाने के डिलीट होने से मेकर्स को भारी नुकसान होने की आशंका है.

पैन इंडिया रिलीज और स्टार कास्ट

निर्देशक प्रेम की यह फिल्म 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में ध्रुव सरजा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी एक अहम किरदार में नजर आएंगी. यह फिल्म हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी. फिल्म की रिलीज से ठीक पहले गाने का इस तरह विवादों में फंसना मेकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. अब देखना यह होगा कि क्या सेंसर बोर्ड के बाद इस गाने को नए बोलों के साथ वापस लाया जाएगा या नहीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से