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'केडी: द डेविल' के मेकर्स पर गिरा गाज! यूट्यूब से हटाया गया ट्रेलर, 'सरके चुनर' विवाद के बाद अब क्या हुई बड़ी चूक?

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'केडी: द डेविल' के मेकर्स पर गिरा गाज! यूट्यूब से हटाया गया ट्रेलर, 'सरके चुनर' विवाद के बाद अब क्या हुई बड़ी चूक?

KD The Devil Trailer Removed: ध्रुव सरजा की बहुप्रतीक्षित कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' अपनी रिलीज से पहले ही विवादों के चक्रव्यूह में फंस गई है. गाने के बाद अब फिल्म के ट्रेलर को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा है, जिससे मेकर्स की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 25, 2026, 11:52 AM IST

'केडी: द डेविल' के मेकर्स पर गिरा गाज! यूट्यूब से हटाया गया ट्रेलर, 'सरके चुनर' विवाद के बाद अब क्या हुई बड़ी चूक?
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KD The Devil Trailer Removed: कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सरजा की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'केडी: द डेविल' अपनी रिलीज से पहले ही विवादों के भंवर में फंसती नजर आ रही है. हाल ही में फिल्म के गाने 'सरके चुनर' को लेकर हुए अश्लीलता के विवाद ने अभी दम भी नहीं तोड़ा था कि अब फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर पर गाज गिरी है. रिलीज के कुछ ही घंटों बाद मेकर्स को यूट्यूब से अपना ट्रेलर हटाना पड़ा है. आखिर इस बार 'केडी' की टीम से क्या बड़ी चूक हुई और क्यों बार-बार यह फिल्म सेंसरशिप और डिजिटल नियमों के रडार पर आ रही है? आइए जानते हैं पूरा मामला

ट्रेलर पर क्यों चली कैंची?

केवीएन प्रोडक्शंस ने हाल ही में बड़े जोर-शोर से 'केडी: द डेविल' का ट्रेलर रिलीज किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसे यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया. प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अनजाने में कुछ ऐसा कंटेंट ट्रेलर में रह गया था, जिसे अनुमति नहीं मिली थी. नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रेलर को हटाकर अब संशोधित वर्जन अपलोड किया जाएगा.

'सरके चुनर' पर मचा था भारी बवाल

ट्रेलर से पहले इस फिल्म का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' विवादों की मुख्य वजह बना. नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने के हिंदी बोलों को सोशल मीडिया पर 'अश्लील' और 'दो अर्थी' बताया गया. कंगना रनौत और सिंगर अरमान मलिक जैसे सितारों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद मेकर्स को इसका हिंदी वर्जन सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाना पड़ा.
गाने के बोलों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि अधिवक्ता विनीत जिंदल ने इसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ही फिल्म के निर्देशक और लेखकों ने सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई पेश की थी. मेकर्स का कहना है कि वे सभी गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था.

फिल्म की भव्य स्टारकास्ट

'केडी: द डेविल' एक बड़े बजट की एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इसमें ध्रुव सरजा मुख्य भूमिका में हैं, जबकि बॉलीवुड से संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इनके अलावा वी रविचंद्रन और रमेश अरविंद जैसे कलाकार फिल्म की रौनक बढ़ा रहे हैं.

मेकर्स ने जताया खेद

फिल्म की टीम ने इस पूरी चूक के लिए अपने दर्शकों और प्रशंसकों से माफी मांगी है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे सर्टिफिकेशन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो.
तमाम विवादों के बीच यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी सीधी टक्कर धनुष की तमिल ड्रामा फिल्म 'कारा' से होने वाली है. केवीएन प्रोडक्शंस, जो 'टॉक्सिक' जैसी बड़ी फिल्में बना रहा है, के लिए इस फिल्म की सफलता काफी मायने रखती है.

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