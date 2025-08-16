KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक
एंटरटेनमेंट
KBC 17 के लेटेस्ट एपिसोड में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल देशभक्ति का रंग दिखा. भारतीय सेना की तीन महिला अफसर, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर पहुंचीं और शानदार खेल दिखाते हुए ₹25 लाख जीते...
latest episode KBC 17: जहां पूरा देश 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, वहीं कौन बनेगा करोड़पति 17 के खास एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीरांगनाओं ने हॉट सीट पर बैठकर नया इतिहास रच दिया, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने न केवल अपने जज्बे और साहस के किस्से साझा किए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से ₹25 लाख की राशि भी जीती. खेल में उनका सफर 50 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचा, लेकिन समय समाप्त होने की वजह से उन्हें यहीं खेल छोड़ना पड़ा.
इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने तीनों से दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछे, जो धीरे-धीरे और कठिन होते गए. इससे शो का रोमांच और भी बढ़ गया.
₹50,000 का सवाल
सवाल: इस चित्र में दिख रहे केंद्रीय मंत्रियों के क्रम में अगला कौन है?
₹1 लाख का सवाल
सवाल: जेम्स क्लियर द्वारा लिखी किस बेस्टसेलिंग पुस्तक का उपशीर्षक ‘Tiny Changes, Remarkable Results’ है?
यह सवाल थोड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन अफसरों ने अपनी समझदारी से इसे हल कर लिया.
₹2 लाख का सवाल
सवाल: इनमें से कौन-सी नदी राक्षस ताल स्थान के पास से निकलती है?
₹5 लाख का सवाल
सवाल: इनमें से किस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है?
₹7.5 लाख का सवाल
सवाल: इनमें से कौन-सा शब्द उस विमान को दर्शाता है, जिसमें एक या दो सीट होती हैं?
₹12.5 लाख का सवाल
सवाल: इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं
₹25 लाख का सवाल
सवाल: इंग्लैंड के लेस्टर में ‘आर्च ऑफ रिमेंबरेंस’ को उसी व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था, जिन्होंने इनमें से किस भारतीय स्मारक को डिज़ाइन किया था
इस खास एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने महिला अफसरों से ऐसे सवाल पूछे, जो उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति की परीक्षा ले रहे थे। सवाल धीरे-धीरे कठिन होते गए और खेल का रोमांच बढ़ता गया। दर्शकों के लिए यह एपिसोड न सिर्फ मनोरंजन बल्कि प्रेरणा का भी माध्यम बना.
