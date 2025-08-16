'Add DNA as a Preferred Source'
ये 5 फूड्स दिमाग को कर देते हैं कुंद, डॉक्टर ने बताया Mental Health के लिए हैं खतरनाक

पॉटी सूटकेस से न्यूक्लियर ब्रीफ़केस तक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा बेड़े में क्या कुछ रहता है शामिल

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

Shani Transit: इन 3 राशियों की शुरू होगी परीक्षा की घड़ी है, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते ही शुरु होगा कठिन समय

White Hair Solution: सफेद बालों को काला करने के लिए फायदेमंद है चाय की पत्ती, ऐसे करें इस्तेमाल

ये 5 गलतियां क्रेडिट स्कोर खराब करती हैं और लोन पाना होगा नामुमकिन, जानें इनसे कैसे सही करें CIBIL score

HDFC बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन से लेकर चेक बुक तक के नियमों में किया बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Indian Navy Job News: भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा मौका, सैलरी 63 हजार रुपये; कैसे करें आवेदन?

कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं इस मूलांक के लोग, अमीरों की लिस्ट में होते हैं शुमार

धूप में काली पड़ गई है स्किन तो इन घरेलू उपायों से दूर करें टैनिंग, निखर जाएगी रंगत

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

KBC 17 के लेटेस्ट एपिसोड में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल देशभक्ति का रंग दिखा. भारतीय सेना की तीन महिला अफसर, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर पहुंचीं और शानदार खेल दिखाते हुए ₹25 लाख जीते...

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 16, 2025, 02:37 PM IST

KBC 17: इन सवालों का जवाब देकर इंडियन आर्म्ड फ़ोर्स की शेरनियों ने जीते 25 लाख, आपको कितने के जवाब मालूम हैं?

 latest episode KBC 17: जहां पूरा देश 15 अगस्त को आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, वहीं कौन बनेगा करोड़पति 17 के खास एपिसोड में भारतीय सेना की तीन वीरांगनाओं ने हॉट सीट पर बैठकर नया इतिहास रच दिया, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने न केवल अपने जज्बे और साहस के किस्से साझा किए, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से ₹25 लाख की राशि भी जीती. खेल में उनका सफर 50 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचा, लेकिन समय समाप्त होने की वजह से उन्हें यहीं खेल छोड़ना पड़ा.

अमिताभ बच्चन ने पूछे दिमाग घुमा देने वाले सवाल

इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने तीनों से दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछे, जो धीरे-धीरे और कठिन होते गए. इससे शो का रोमांच और भी बढ़ गया.

आइए जानते हैं वे सवाल और उनके सही जवाब

₹50,000 का सवाल

सवाल: इस चित्र में दिख रहे केंद्रीय मंत्रियों के क्रम में अगला कौन है?

  • A) श्री अमित शाह
  • B) डॉक्टर एस. जयशंकर
  • C) राजनाथ सिंह
  • D) नितिन गडकरी
     सही जवाब: B) डॉक्टर एस. जयशंकर

₹1 लाख का सवाल

सवाल: जेम्स क्लियर द्वारा लिखी किस बेस्टसेलिंग पुस्तक का उपशीर्षक ‘Tiny Changes, Remarkable Results’ है?

  • A) फ्रिकॉनॉमिक्स
  • B) थिंकिंग फास्ट एंड स्लो
  • C) ऑटोमिक हैबिट्स
  • D) नज
     सही जवाब: C) ऑटोमिक हैबिट्स

यह सवाल थोड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन अफसरों ने अपनी समझदारी से इसे हल कर लिया.

₹2 लाख का सवाल

सवाल: इनमें से कौन-सी नदी राक्षस ताल स्थान के पास से निकलती है?

  • A) सिंधु
  • B) रावी
  • C) यमुना
  • D) सतलुज
     सही जवाब: D) सतलुज

₹5 लाख का सवाल

सवाल: इनमें से किस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है?

  • A) नाग
  • B) आकाश
  • C) अग्नि पंचम
  • D) पृथ्वी द्वितीय
     सही जवाब: C) अग्नि पंचम

₹7.5 लाख का सवाल

सवाल: इनमें से कौन-सा शब्द उस विमान को दर्शाता है, जिसमें एक या दो सीट होती हैं?

  • A) मल्टीहल
  • B) माइक्रोलाइट
  • C) लेजर डी ओतून
    सही जवाब: B) माइक्रोलाइट

₹12.5 लाख का सवाल

सवाल: इनमें से किस खेल में अब तक केवल महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते हैं

  • A) भारोत्तोलन
  • B) मुक्केबाज़ी
  • C) निशानेबाज़ी
  • D) कुश्ती
    सही जवाब: A) भारोत्तोलन

₹25 लाख का सवाल

सवाल: इंग्लैंड के लेस्टर में ‘आर्च ऑफ रिमेंबरेंस’ को उसी व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था, जिन्होंने इनमें से किस भारतीय स्मारक को डिज़ाइन किया था

  • A) विक्टोरिया मेमोरियल
  • B) गेटवे ऑफ इंडिया
  • C) फोर्ट सेंट जॉर्ज
  • D) इंडिया गेट
     सही जवाब: D) इंडिया गेट

KBC 17 में देशभक्ति और ज्ञान का संगम

इस खास एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने महिला अफसरों से ऐसे सवाल पूछे, जो उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति की परीक्षा ले रहे थे। सवाल धीरे-धीरे कठिन होते गए और खेल का रोमांच बढ़ता गया। दर्शकों के लिए यह एपिसोड न सिर्फ मनोरंजन बल्कि प्रेरणा का भी माध्यम बना. 

