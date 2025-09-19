KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

iPhone 17 Series की सेल का क्रेज! Apple स्टोर्स के बाहर आधी रात से ही लगी लोगों की लंबी लाइनें, देखें VIDEO
एंटरटेनमेंट
Kaun Banega Crorepati 17: फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में जीतने के बाद दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट आयुषी हॉट सीट पर पहुंचीं. अमिताभ बच्चन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया. कौन बनेगा करोड़पति में खेल के दौरान महिला कंटेस्टेंट ने अभिनेता की लंबाई और स्मार्टनेस की तारीफ की, तो बीग बी भावुक हो गए.
Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन का महशूर क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' हर साल सुर्खियों में रहता है. केबीसी का सीजन 17 भी अभी तक कई कंटेस्टेंट की वजहों से चर्चा में रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि इस बार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर एक दृष्टिबाधित आईएएस ऑफिसर कंटेस्टेंट बैठी थी. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतने के बाद बीग बी ने आयुषी का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. शो में खेलने के दौरान आयुषी ने अमिताभ बच्चन के तारीफ में कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनने के बाद बीग बी बेहद भावुक हो गए. महिला कंटेस्टेंट ने कहा कि 'मैं देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और हैंडसम होंगे.'
आयुषी ने केबीसी सीजन 17 के शो में बताया कि 'मैं भले ही अपनी आंखों से आपको नहीं देखी हूं, लेकिन मुझे हमेशा आपके आकर्षक रूप और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता रहा है.' आयुषी ने आगे कहा, लोग अक्सर आपके बारे में मुझे बताते हैं कि आप टॉल एंड हैंडसम हैं. आयुषी की ऐसी बातों को सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद प्रभावित और भावुक हो गए. बीग बी ने महिला कंटेस्टेंट को धन्यवाद देते हुए कहा 'हम बहुत भाग्यशाली हैं, जो आप आज हमारे साथ हैं.'
आयुषी ने अमिताभ बच्चन को केबीसी से उनके गहरे जुड़ाव के बारे में बताते हुए कहा कि कैसे उनके परिवार उन्हें इस सेट के बारे में बताते थे. दृष्टिबाधित आईएएस ने आगे कहा, 'जब से केबीसी शुरू हुआ है, मेरी पूरी फैमिली इसे एक साथ बैठ कर देखती है और मुझे बताती है कि सेट कैसा दिखता है. यहां पर लाइटिंग कैसी होती है और आप हर कंटेस्टेंट को कैसे सहज महसूस कराते हैं.' इसके बाद, आयुषी ने अपनी फीलिंग बताते हुए कहा कि 'यह शो मेरे लिए एक एहसास है.'
