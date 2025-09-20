कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के दूसरे एपिसोड में बलिया के रहने वाले आशुतोष पांडेय ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इनके आगे तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी हाथ जोड़े और पैर तक छू लिए. इसके बाद, सभी अब आशुतोष पांडेय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए.

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के दूसरे एपिसोड में बलिया के रहने वाले IRS आशुतोष पांडेय हॉट सीट पर आए और अपनी उपस्थिति से सबका ध्यान खींचा. इनके साथ, सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले ही, होस्ट अमिताभ बच्चन ने जो किया, उसे देखकर दर्शक दंग रह गए. बिग बी ने अधिकारी आशुतोष पांडेय के सामने जोड़े और यहां तक कि उनके पैर भी छूने लगे.

इनकम टैक्स अधिकारी सुनते ही बिग बी हुए नतमस्तक

केबीसी के मंच पर कई बड़े दिग्गज आ चुके हैं, लेकिन बलिया के आशुतोष पांडेय का अंदाज सबसे जुदा था. जब अमिताभ बच्चन ने उनसे उनका निवास स्थान और व्यवसाय पूछा, तो उन्होंने कहा, "सर, मैं बलिया का रहने वाला हूं और फिलहाल इनकम टैक्स विभाग, आगरा में डिप्टी कमिश्नर हूं." यह सुनते ही बिग बी माकिया अंदाज में बोले, "भाई साहब, मेरे ऊपर ध्यान रखना, कभी कोई जरूरत पड़ी तो आपके पास ही आऊंगा." बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह उन्हें हॉट सीट तक खुद हाथ पकड़कर ले गए. सीट पर बिठाते हुए बिग बी ने कहा, "आपसे हाथ मिला लेते हैं. आपके पैर भी छू लेते हैं. बस भाई साहब, थोड़ी दया कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें. अगर कभी कोई नोटिस आएगा तो आपके पास दौड़ के आ जाएंगे." यह सुनकर पूरा स्टूडियो ठहाकों से गूंज उठा.

सवाल-जवाब का सिलसिला

इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनकी पत्नी और माताजी से भी दर्शकों का परिचय करवाया. हालांकि, आशुतोष पांडेय करोड़पति तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने 11 सवालों के सही जवाब दिए. वह 12वें सवाल पर अटके और साढ़े 12 लाख रुपये का सवाल हार गए. उन्हें 5 लाख रुपये लेकर घर लौटना पड़ा.

आशुतोष इस सवाल पर आकर चूक गए

आशुतोष पांडेय के सामने जब ₹12,50,000 का 12वां सवाल आया, तो वह गलत उत्तर चुन बैठे.

सवाल था की "मार्क जुकरबर्ग और सर्गेई ब्रिन जैसे तकनीकी दिग्गजों द्वारा स्थापित किस पुरस्कार को 'विज्ञान का ऑस्कर' कहा जाता है." इसके लिए ऑप्शन में, एडिसन पुरस्कार, ब्रेकथ्रू पुरस्कार (सही जवाब), मिलेनियम पुरस्कार और यूरेका पुरस्कार दिया गया था.

चूँकि उनके पास कोई लाइफलाइन शेष नहीं थी और वह सही जवाब नहीं जानते थे, उन्होंने विकल्प C चुना, जिसके कारण वह 12.50 लाख रुपये का पड़ाव पार नहीं कर सके.

पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता सुन भावुक हुए अमिताभ

शो में 5 लाख रुपये की जीत से भी बड़ी बात थी बिग बी का स्नेह और आशुतोष पांडेय का सम्मान. आशुतोष पांडेय ने बिग बी को उनके पिता, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कविता 'जो बीत गई सो बात गई' की कुछ पंक्तियां भी सुनाईं. यह सुनकर अमिताभ बच्चन बहुत भावुक और प्रसन्न हुए.

