एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Hair Growth: गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खा, लंबे और घने होंगे बाल

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

स्कूल में मर्डर के बाद आरोपी छात्र ने दोस्त से कहा, छोड़ न, जो हो गया वो हो गया; पढ़ें पूरी बातचीत

आंखों के लिए फायदेमंद है आई पाम‍िंग? जानें क्या है Eye Care की ये नई तकनीक

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

अर्यान खान की फिल्म में राजा कुमारी की धमाकेदार एंट्री, एक फोन कॉल जिसने बदल दिया सबकुछ

Shani Amavasya 2025: शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

शनि अमावस्या पर करें ये खास उपाय, पितृ दोष होगा दूर, शनि दोष से भी मिलेगा छुटकारा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत

Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के आठवें एपिसोड में उत्तराखंड के आदित्य कुमार ने 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया. आदित्य KBC 17 के पहले करोड़पति बने और 7 करोड़ के सवाल तक पहुंचे. 1 करोड़ का सवाल परमाणु बम से जुड़ा था .

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 21, 2025, 02:55 PM IST

एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

TRENDING NOW

अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी का क्विज रिएलिटी शो KBC 17 के आठवें एपिसोड में उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए. वह सीज़न के पहले करोड़पति बने और 7 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए. उनकी इस जीत पर अमिताभ बच्चन खुद अपनी सीट से उछल पड़े . 

क्या था 1 करोड़ का सवाल? 
आदित्य कुमार ने KBC 17 में अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ का परिचय देते हुए 1 करोड़ रुपये जीते. 1 करोड़ का सवाल साइंस से जुड़ा था. सवाल था- पहले परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनमे से किस तत्व का नाम पड़ा?

A. सीबोर्गियम

B. आइंस्टीनियम

C. माइटनेरियम

D. बोह्रियम

इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. इसके बाद आदित्य ने ऑप्शन A को चुना जो कि सही निकला . अमिताभ ने आदित्य को सही जवाब और 1 करोड़ रुपए के लिए ख़ुशी से बधाई दी . आदित्य ने अपनी ख़ुशी बताते हुए कहा कि जब उन्हें शो से कॉल आया था तो किसी ने उन पर यकीन ननहीं किया था जब उन्होंने यकीन दिलाने कि लिए मेसेज दिखाया और कहा इस बार यह सब सच है . 

सोशल मीडिया पर छाया आदित्य का जलवा

आदित्य कुमार की जीत की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #KBC17 और #AdityaKumar ट्रेंड करने लगे.फैन्स उनके आत्मविश्वास और नॉलेज की जमकर तारीफ कर रहे है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
छी इतना गंदा पानी! स्वाति मालीवाल दिल्ली CM आतिशी के घर ये बोतल में 'काला-काला' क्या लेकर पहुंचीं, वीडियो वायरल
Dangerous Medicines List: पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
Bigg Boss 18: कौन है एलिस कौशिक का बॉयफ्रेंड? सलमान खान ने खोली थी जिसकी पोल
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&K बीजेपी
'आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए...' फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़के शरद पवार, J&amp;K बीजेपी
Cashews Benefits: सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
सुबह खाली पेट खा लिए काजू तो मोटापे से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल की हो जाएगी छुट्टी, मिलेंगे ये कई फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
दमदार फीचर्स के साथ Google Pixel 10 सीरीज के इन 4 फोन्स की भारत में हुई एंट्री, जानें कितनी है कीमत
Numerology: मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
मोबाइल नंबर की आखिरी डिजिट खोल देंगी आपके ये सीक्रेट, इस आखिरी नंबर वालों को नहीं होती पैसों की कमी
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
जानवरों का डॉक्टर बनने निकले थे और UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास, जम्मू-कश्मीर के पहले गुज्जर IAS अफसर से मिलिए
Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
इस IITian ने Jewellery Empire खड़ी करने के लिए छोड़ दी थी Amazon की जॉब, आज कर रहे 1300 करोड़ का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE