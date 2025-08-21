एटॉमिक बम से जुड़े इस सवाल का जवाब देकर करोड़पति बने आदित्य कुमार, क्या आपको पता है जवाब?

GST में बदलाव की बयार! GoM ने मानी केंद्र की बात, अब होंगे सिर्फ दो टैक्स स्लैब
एंटरटेनमेंट
अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के आठवें एपिसोड में उत्तराखंड के आदित्य कुमार ने 1 करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया. आदित्य KBC 17 के पहले करोड़पति बने और 7 करोड़ के सवाल तक पहुंचे. 1 करोड़ का सवाल परमाणु बम से जुड़ा था .
अमिताभ बच्चन के पॉपुलर टीवी का क्विज रिएलिटी शो KBC 17 के आठवें एपिसोड में उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए. वह सीज़न के पहले करोड़पति बने और 7 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए. उनकी इस जीत पर अमिताभ बच्चन खुद अपनी सीट से उछल पड़े .
क्या था 1 करोड़ का सवाल?
आदित्य कुमार ने KBC 17 में अपने आत्मविश्वास और सूझबूझ का परिचय देते हुए 1 करोड़ रुपये जीते. 1 करोड़ का सवाल साइंस से जुड़ा था. सवाल था- पहले परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला प्लूटोनियम तत्व को अलग करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर इनमे से किस तत्व का नाम पड़ा?
A. सीबोर्गियम
B. आइंस्टीनियम
C. माइटनेरियम
D. बोह्रियम
इस सवाल का जवाब देते हुए आदित्य ने 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया. इसके बाद आदित्य ने ऑप्शन A को चुना जो कि सही निकला . अमिताभ ने आदित्य को सही जवाब और 1 करोड़ रुपए के लिए ख़ुशी से बधाई दी . आदित्य ने अपनी ख़ुशी बताते हुए कहा कि जब उन्हें शो से कॉल आया था तो किसी ने उन पर यकीन ननहीं किया था जब उन्होंने यकीन दिलाने कि लिए मेसेज दिखाया और कहा इस बार यह सब सच है .
सोशल मीडिया पर छाया आदित्य का जलवा
आदित्य कुमार की जीत की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #KBC17 और #AdityaKumar ट्रेंड करने लगे.फैन्स उनके आत्मविश्वास और नॉलेज की जमकर तारीफ कर रहे है.
