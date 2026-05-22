कौन हैं Anirudh Ravichander, जिनकी दुल्हनिया बनेंगी IPL टीम की मालकिन Kavya Maran?

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Who is Anirudh Ravichander: सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र की शादी को लेकर चर्चा सोशल मीडिया पर तेज हो रही है. यह सच है या सिर्फ अफवाह, चलिए हम आपको बताते हैं. साथ हम आपको अनिरुद्ध के बारे में भी बताएंगे.
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और आईपीएल टीम 'सनराइजर्स हैदराबाद' की सीईओ काव्या मारन की शादी की खबरें खूब चर्चा में हैं. इन दावों में कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही विवाह के बंधन में बंध सकते हैं और यह समारोह भारत के बाहर स्पेन में आयोजित किया जा सकता है.
अनिरुद्ध रविचंदर, दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर हैं. 'व्हाई दिस कोलावरी डी' जैसे सुपरहिट गानों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले अनिरुद्ध ने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में गाने बनाए हैं. आपको बता दें कि वे सुपरस्टार रजनीकांत के भतीजे हैं और एक प्रतिष्ठित कलात्मक परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
काव्या मारन मीडिया टाइकून कलानिधि मारन की इकलौती बेटी हैं. वे सन ग्रुप और सनराइजर्स हैदराबाद की अहम जिम्मेदारी संभाल रही हैं. आईपीएल मैचों के दौरान स्टेडियम में अपनी उपस्थिति और सादगी के कारण काव्या क्रिकेट प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी को लेकर चल रही सभी बातें केवल 'अफवाहें' हैं. आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी अफवाहें पहली बार नहीं उड़ी हैं. पिछले साल भी जब ऐसी खबरें सामने आई थीं, तब अनिरुद्ध ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए इन खबरों को खारिज करते हुए प्रशंसकों से अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया था.
फिलहाल यह केवल एक सोशल मीडिया चर्चा है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है. जब तक दोनों हस्तियां स्वयं कोई बयान नहीं देतीं, तब तक इसे केवल एक निराधार कयास ही माना जाना चाहिए.
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