कौन बनेगा करोड़पति 18 की तारीख तय, लेकिन इस बार सिर्फ जवाब नहीं चलेगा, अमिताभ बच्चन ने बदल दिया पूरा खेल

'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रसारण 10 अगस्त 2026 से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर होगा. अमिताभ बच्चन नए फॉर्मेट और 'सोचना पड़ेगा' थीम के साथ लौट रहे हैं, जिसमें ज्ञान के साथ समझ और तार्किक सोच की भी परीक्षा होगी.

क्या अब सिर्फ सही जवाब देना काफी नहीं रहेगा? अगर आप भी हर साल परिवार के साथ बैठकर 'कौन बनेगा करोड़पति' देखते हैं, तो इस बार शो में ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो आपकी सोचने की शैली को भी चुनौती देगा.

अमिताभ बच्चन एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले जैसा नहीं है. नए प्रोमो ने साफ संकेत दिया है कि 'कौन बनेगा करोड़पति 18' केवल सवाल-जवाब का खेल नहीं रहेगा, बल्कि प्रतिभागियों की समझ, तर्क और फैसले लेने की क्षमता भी परखी जाएगी. यही वजह है कि नए सीजन को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है.

10 अगस्त से होगी शुरुआत, तय समय पर लौटेगा पसंदीदा क्विज़ शो

लोकप्रिय क्विज़ रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' का प्रसारण 10 अगस्त 2026 से शुरू होगा. दर्शक इसे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर देख सकेंगे. शो के साथ अमिताभ बच्चन एक बार फिर होस्ट की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे. लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह अपडेट किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

इस बार निर्माताओं ने लगातार तीन प्रोमो जारी किए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि नया सीजन पहले के मुकाबले अलग सोच और नए फॉर्मेट के साथ दर्शकों के सामने आने वाला है.

'सोचना पड़ेगा' थीम क्यों है सबसे बड़ा बदलाव

इस बार शो की थीम "सोचना पड़ेगा" रखी गई है. पहले प्रोमो में अमिताभ बच्चन बताते हैं कि आज के दौर में लगभग हर सवाल का जवाब मोबाइल फोन पर कुछ ही सेकंड में मिल जाता है. लेकिन असली चुनौती सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वह सही भी है या नहीं.

यही संदेश इस सीजन का आधार बनाया गया है. यानी प्रतियोगियों को केवल जानकारी नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी दिखानी होगी. यही बदलव शो को पहले से अलग बनाता है और दर्शकों के लिए भी इसे ज्यादा रोचक बना सकता है.

सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, अब समझ की भी होगी परीक्षा

दूसरे प्रोमो में अमिताभ बच्चन साफ कहते हैं कि केवल भूगोल, इतिहास या विज्ञान का ज्ञान अब पर्याप्त नहीं रहेगा. खेल का तरीका बदला है और अब प्रतिभागियों को अपने विचार, विश्लेषण और समझ के आधार पर आगे बढ़ना होगा.

यही पहलू आम दर्शकों के लिए भी खास है. आज के समय में जब जानकारी हर जगह उपलब्ध है, तब सही जानकारी पहचानना सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है. शो का नया फॉर्मेट कहीं न कहीं इसी बदलती दुनिया को दर्शाता है. कई दर्शक इसे केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सोचने की नई आदत विकसित करने वाले कार्यक्रम के रूप में भी देख सकते हैं.

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एआई के दौर का असर अब केबीसी में भी दिखाई देगा

तीसरे प्रोमो में अमिताभ बच्चन कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उल्लेख करते हैं. उनका कहना है कि एआई ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है और इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए शो के फॉर्मेट में भी परिवर्तन किए गए हैं.

यह संकेत बताता है कि निर्माता बदलते डिजिटल युग के हिसाब से कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हालाकि प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य ज्ञान ही रहेगा, लेकिन अब जानकारी के साथ तार्किक सोच भी उतनी ही अहम होगी. यही पहलू इस सीजन को पिछले सीजनों से अलग पहचान दे सकता है.

25 साल का सफर, लेकिन उत्साह आज भी बरकरार

'कौन बनेगा करोड़पति' भारतीय टेलीविजन के सबसे सफल क्विज़ शो में गिना जाता है. इसका पहला एपिसोड 3 जुलाई 2000 को प्रसारित हुआ था. अब तक शो के 17 सीजन आ चुके हैं. इनमें 16 सीजन अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए, जबकि एक सीजन शाहरुख खान ने संभाला था.

लगभग ढाई दशक बाद भी इस शो की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यह केवल करोड़पति बनने का मंच नहीं, बल्कि आम लोगों के सपनों, संघर्ष और ज्ञान को राष्ट्रीय पहचान देने वाला कार्यक्रम भी बन गया. इस बार का नया फॉर्मेट दर्शकों को कितना पसंद आता है, यह आने वाले एपिसोड्स में साफ होगा, लेकिन प्रोमो ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि इस सीजन में केवल याददाश्त नहीं, बल्कि सोच भी सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है.

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