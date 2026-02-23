FacebookTwitterYoutubeInstagram
जितने आतंकी आएंगे, उतने ढेर करेंगे- सेना, जम्मू में अभी भी 20 आतंकी एक्टिव हैं- सेना, आतंकियों के मददगारों पर भी कार्रवाई करेंगे-सेना

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Katrina Kaif के जिस Blockbuster Song पर झूमी पूरी दुनिया, उसका ओरिजिनल सोर्स निकला ये 20 साल पुराना लोकगीत

Katrina Kaifs Songs: कैटरीना कैफ का एक ब्लॉकबस्टर गाना चर्चा में है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इसकी धुन 2006 के एक मशहूर लोकगीत से प्रेरित या उसकी कॉपी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 23, 2026, 12:50 PM IST

Katrina Kaif के जिस Blockbuster Song पर झूमी पूरी दुनिया, उसका ओरिजिनल सोर्स निकला ये 20 साल पुराना लोकगीत
बॉलीवुड में फिल्मों और गानों का रीमेक बनाना कोई नई बात नहीं है. अक्सर हम देखते हैं कि सुपरहिट गाने किसी न किसी क्षेत्रीय लोकगीत या विदेशी धुन से प्रेरित होते हैं. पहले इन बातों का पता लगाना मुश्किल होता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छिपा रहना मुमकिन नहीं है. अब इसी कड़ी में अभिनेत्री कैटरीना कैफ का एक बेहद लोकप्रिय गाना चर्चा में आ गया है, जिसे लेकर 'कॉपी' होने का दावा किया जा रहा है.

क्या 'कमली' गाना वाकई ओरिजिनल नहीं है?

साल 2013 में आई फिल्म 'धूम 3' का गाना 'कमली' आपको याद ही होगा. इस गाने में कैटरीना कैफ ने अपने जबरदस्त डांस मूव्स और फिटनेस से हर किसी को हैरान कर दिया था. गाने के दृश्य में आमिर खान कुर्सी पर बैठकर कैटरीना का ऑडिशन देखते हैं, और ठीक वैसा ही जादू दर्शकों पर भी चला था. लेकिन अब एक इंस्टाग्राम पेज ने इस गाने के पीछे की 'प्रेरणा' को उजागर कर दिया है.

किस लोकगीत का कॉपी है कमली सॉन्ग?

हाल ही में एक सोशल मीडिया पेज ने दावा किया है कि 'कमली' गाने की धुन मुमजार लशरी के गाने 'मोखे धर ना पियारी' (Monkhe Dhar Na Piyari) से काफी मिलती-जुलती है. यह सिंधी लोकगीत साल 2006 में रिलीज हुआ था, जबकि 'कमली' इसके करीब 7 साल बाद यानी 2013 में आया. पेज ने दोनों गानों की तुलना करते हुए एक वीडियो साझा किया और पूछा कि क्या वाकई 'कमली' इस लोकगीत की कॉपी है?

प्रीतम और सुनिधि चौहान की जुगलबंदी

बता दें कि फिल्म 'धूम 3' के इस चार्टबस्टर गाने को मशहूर संगीतकार प्रीतम ने कंपोज किया था और इसे अपनी दमदार आवाज सुनिधि चौहान ने दी थी. गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे. प्रीतम पर पहले भी कई गानों की धुनें इंस्पायर्ड होने के आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में 'कमली' का यह नया कनेक्शन फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बॉलीवुड में अक्सर लोकगीतों को बिना क्रेडिट दिए इस्तेमाल करने का चलन पुराना है. कई यूजर्स का मानना है कि लोकगीतों को वैश्विक पहचान मिलना अच्छी बात है, लेकिन उनके मूल कलाकारों को श्रेय मिलना अनिवार्य होना चाहिए. फिलहाल, इस दावे पर फिल्म की टीम या संगीतकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

