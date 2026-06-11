क्या Katrina Kaif कर रही हैं डिजिटल दुनिया में एंट्री? मां बनने के बाद सामने आई बड़ी जानकारी

Katrina Kaif OTT Debut: मां बनने के बाद कैटरीना कैफ जल्द करेंगी एक्टिंग में वापसी! रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस 2027 में ओटीटी (OTT) प्रोजेक्ट के जरिए अपने डिजिटल डेब्यू की तैयारी कर रही हैं.

Katrina Kaif OTT Debut: बॉलीवुड की 'बार्बी डॉल' कैटरीना कैफ इन दिनों मदरहुड का आनंद ले रही हैं, लेकिन उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी है. खबरों की मानें तो एक्ट्रेस जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने की योजना बना रही हैं.

कैटरीना कैफ के कमबैक की चर्चा

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ लंबे समय से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं. उन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने पहले बेटे 'विहान' को जन्म दिया था. मां बनने के बाद से ही कैटरीना पूरी तरह से अपने परिवार और अपने नन्हें लाडले के साथ वक्त बिता रही हैं. हालांकि, अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री ने फिर से काम की दुनिया में कदम रखने की तैयारी शुरू कर दी है.

ओटीटी (OTT) पर हो सकता है डेब्यू

कैटरीना कैफ के फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि एक्ट्रेस अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर सकती हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो कैटरीना अपनी वापसी के लिए किसी जल्दबाजी में नहीं हैं. वह एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में हैं जो उनके व्यक्तित्व और अभिनय क्षमता के साथ पूरी तरह न्याय कर सके. अभिनेत्री ने पहले ही स्क्रिप्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया है.

2027 में सेट पर वापसी की उम्मीद

रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कैटरीना साल 2027 के मध्य तक शूटिंग के सेट पर वापसी कर सकती हैं. ओटीटी की दुनिया में बढ़ते कंटेंट के क्रेज को देखते हुए कैटरीना भी इसमें अपनी रुचि दिखा रही हैं. यदि सब कुछ सही रहा, तो फैंस उन्हें एक नए अवतार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे.

'मेरी क्रिसमस' के बाद बड़ा ब्रेक

बता दें कि कैटरीना कैफ को आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में देखा गया था. इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी. इसके बाद से ही एक्ट्रेस ने अपने निजी जीवन पर ध्यान देने के लिए ब्रेक लिया था.

विक्की कौशल के साथ सुखी वैवाहिक जीवन

कैटरीना कैफ ने 9 दिसंबर 2021 को अभिनेता विक्की कौशल के साथ शादी की थी. यह बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. आज वे एक खुशहाल परिवार के रूप में अपने बेटे विहान के साथ एक खूबसूरत जीवन व्यतीत कर रहे हैं. कैटरीना अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी की झलकियां साझा करती रहती हैं, जिसे उनके फैंस काफी पसंद करते हैं.

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