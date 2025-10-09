Karwa Chauth 2025: प्रियंका चोपड़ा ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, पति संग विदेश में मनाएंगी त्योहार? शुरू की तैयारियां

Priyanka Chopra Karwa Chauth 2025 Prep: प्रियंका चोपड़ा ने करवाचौथ की तैयारियां शुरू कर दी हैं. अभिनेत्री ने इस बात की जानकारी निक जोनस के नाम की मेहंदी फ्लॉन्ट कर दी है. उन्होंने अपनी हथेली पर 'निकोलस' हिंदी में लिखवाया है.

Priyanka Chopra Karwa Chauth 2025 Prep: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों अमेरिका में रहते हुए भी भारतीय त्योहारों को पूरे दिल से मना रही हैं और करवाचौथ की तैयारियों में जुटी हैं. हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने अपने पति निक जोनस के लिए करवाचौथ का व्रत रखने की तैयारी शुरू कर दी है. इसी बीच, उनकी मेहंदी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं.

प्रियंका ने फ्लॉन्ट किया निक के नाम का प्यार

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी की एक झलक साझा की है. तस्वीरों में उनकी हथेलियों पर बेहद खूबसूरत और मिनिमल डिज़ाइन की मेहंदी सजी दिखाई दे रही है. इस मेहंदी की सबसे खास बात यह है कि इसमें उनके पति निक जोनस का पूरा नाम 'निकोलस' हिंदी में लिखा गया है, जो उनके प्यार की गहराई को दर्शाता है.

लव स्टोरी और परिवार

प्रियंका और निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. प्रियंका और निक अलग-अलग धर्मों से आते हैं. प्रियंका हिंदू परिवार से हैं और निक ईसाई पृष्ठभूमि से. इसके बाद भी उनके रिश्ते में धर्म की जगह प्रेम और सम्मान ने जगह बनाई है. दोनों ने दिसंबर 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शाही अंदाज में शादी की थी. शादी के बाद से ही यह जोड़ी दुनिया के सबसे लोकप्रिय कपल्स में गिनी जाती है. साल 2022 में, यह कपल सरोगेसी के जरिए एक प्यारी सी बेटी मालती मैरी के माता-पिता बने. प्रियंका अक्सर सोशल मीडिया पर निक और मालती के साथ बिताए खुशनुमा पल साझा करती रहती हैं.

काम और आने वाले प्रोजेक्ट्स

करियर के मोर्चे पर, प्रियंका चोपड़ा इस समय निर्देशक एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं. यह फिल्म एक जंगल एडवेंचर ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे. खबरों के मुताबिक, इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का पहला पोस्टर नवंबर 2025 में रिलीज किया जाएगा.

