पंजाबी एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मन की 41 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मौत, जानें अटैक से पहले शरीर में दिखने वाले लक्षण

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

China को Taiwan ने दिखाई आंख, किया T-Dome वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण...

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में आया Yashasvi Jaiswal का ऐतिहासिक शतक, सिर्फ 23 की उम्र में किया बड़ा कारनामा

मिस्टेक पर मिस्टेक... जिस गलती के लिए सस्पेंड हुए Thousand को Thursday लिखने वाले मास्टर साब, उसी से भरा मिला उनका सस्पेंशन ऑर्डर

'मुझे नहीं लगता ये मांग बेतुकी है'- Deepika Padukone ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Bihar Election 2025: लड़ना-भिड़ना छोड़े, इसलिए तेजस्वी को बिहार का चेहरा बनाए महागठबंधन...

Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद

हार्दिक पांड्या की Lamborghini की कीमत जान उड़ जाएंगे होश, इन फीचर्स से लैस है ये कार

Rekha Skincare Secrets: 70 की उम्र में भी शीशे सी चमकती है रेखा की त्वचा, जान लीजिए ब्यूटी क्वीन की ग्लासी स्कीन का राज

एंटरटेनमेंट

Celebrity Karwa Chauth 2025: इस साल सिंगर दर्शन रावल की पत्नी धारल सुरेलिया, प्राजक्ता कोली, और अविका गौर समेत कई मशहूर नवविवाहित सेलिब्रिटी दुल्हनें अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं. फैंस को इन जोड़ियों की उत्सव की तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 10, 2025, 02:08 PM IST

Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश
Karwa Chauth 2025 Celebration: पूरे देश में शुक्रवार को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. बाज़ारों में महिलाओं का उत्साह देखने लायक है. यह उत्साह बॉलीवुड, टीवी, म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से जुड़ी उन नवविवाहित दुल्हनों में भी देखा जा रहा है, जिनका यह पहला करवा चौथ है.आइए जानते हैं उन मशहूर हस्तियों की दुल्हनों के बारे में जो इस साल पहली बार करवा चौथ (Karwa Chauth) का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करेंगी.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी

'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री अविका गौर का भी यह पहला करवा चौथ होगा. अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से हाल ही में कलर्स टीवी के शो 'पति-पत्नी और पंगा' में शादी की, जिसके बाद यह उनका पहला त्योहार है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल

यूट्यूबर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली, जिन्हें उनके फैंस 'मोस्टली साने' के नाम से जानते हैं, वह भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी. प्राजक्ता ने फरवरी 2025 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल के साथ सात फेरे लिए थे.

अनुव जैन और हृदि नारंग

पॉपुलर सिंगर अनुव जैन ने भी इसी साल 14 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड हृदि नारंग के साथ शादी की. हृदि इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी और यह त्योहार उनके लिए बहुत खास होगा.

आदर जैन और अलेखा आडवाणी

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aadar Jain (@aadarjain)

अभिनेता आदर जैन की पत्नी अलेखा आडवाणी भी इस साल पहली बार यह व्रत रखेंगी. इस जोड़े ने जनवरी 2025 में शादी की थी. उनका यह पहला करवा चौथ उनके रिश्ते में निश्चित रूप से एक नई मिठास लाएगा.

दर्शन रावल और धारल सुरेलिया

पॉपुलर सिंगर दर्शन रावल की पत्नी धारल सुरेलिया इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस प्यारे जोड़े ने 18 जनवरी 2025 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी. फैंस को उनकी करवा चौथ की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार है.

प्रतीक स्मिता और प्रिया बनर्जी

अभिनेता प्रतीक स्मीता की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री प्रिया बनर्जी भी इस बार अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस जोड़े ने 14 फरवरी 2025 को वैलेंटाइन डे के मौके पर एक निजी समारोह में शादी की थी.

