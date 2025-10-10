Karwa Chauth 2025: पति की सलामती के लिए ये एक्ट्रेसेस रखेंगी पहला करवा चौथ, नाम देख आप भी हो जाएंगे खुश

Celebrity Karwa Chauth 2025: इस साल सिंगर दर्शन रावल की पत्नी धारल सुरेलिया, प्राजक्ता कोली, और अविका गौर समेत कई मशहूर नवविवाहित सेलिब्रिटी दुल्हनें अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं. फैंस को इन जोड़ियों की उत्सव की तस्वीरों का बेसब्री से इंतज़ार है.

Karwa Chauth 2025 Celebration: पूरे देश में शुक्रवार को करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. बाज़ारों में महिलाओं का उत्साह देखने लायक है. यह उत्साह बॉलीवुड, टीवी, म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से जुड़ी उन नवविवाहित दुल्हनों में भी देखा जा रहा है, जिनका यह पहला करवा चौथ है.आइए जानते हैं उन मशहूर हस्तियों की दुल्हनों के बारे में जो इस साल पहली बार करवा चौथ (Karwa Chauth) का व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करेंगी.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी

'बालिका वधू' फेम अभिनेत्री अविका गौर का भी यह पहला करवा चौथ होगा. अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से हाल ही में कलर्स टीवी के शो 'पति-पत्नी और पंगा' में शादी की, जिसके बाद यह उनका पहला त्योहार है.

प्राजक्ता कोली और वृषांक खनाल

यूट्यूबर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली, जिन्हें उनके फैंस 'मोस्टली साने' के नाम से जानते हैं, वह भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी. प्राजक्ता ने फरवरी 2025 में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड वृषांक खनाल के साथ सात फेरे लिए थे.

अनुव जैन और हृदि नारंग

पॉपुलर सिंगर अनुव जैन ने भी इसी साल 14 फरवरी 2025 को अपनी गर्लफ्रेंड हृदि नारंग के साथ शादी की. हृदि इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत रखेंगी और यह त्योहार उनके लिए बहुत खास होगा.

आदर जैन और अलेखा आडवाणी

अभिनेता आदर जैन की पत्नी अलेखा आडवाणी भी इस साल पहली बार यह व्रत रखेंगी. इस जोड़े ने जनवरी 2025 में शादी की थी. उनका यह पहला करवा चौथ उनके रिश्ते में निश्चित रूप से एक नई मिठास लाएगा.

दर्शन रावल और धारल सुरेलिया

पॉपुलर सिंगर दर्शन रावल की पत्नी धारल सुरेलिया इस साल अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस प्यारे जोड़े ने 18 जनवरी 2025 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी रचाई थी. फैंस को उनकी करवा चौथ की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार है.

यह भी पढ़ें- Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

प्रतीक स्मिता और प्रिया बनर्जी

अभिनेता प्रतीक स्मीता की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री प्रिया बनर्जी भी इस बार अपना पहला करवा चौथ मनाएंगी. इस जोड़े ने 14 फरवरी 2025 को वैलेंटाइन डे के मौके पर एक निजी समारोह में शादी की थी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.