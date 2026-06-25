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करिश्मा कपूर-अजय देवगन की वो फिल्म, जो बनते-बनते रह गई; जानिए दोनों की केमिस्ट्री पर क्यों लगा ग्रहण?

करिश्मा कपूर के जन्मदिन पर जानिए उनकी और अजय देवगन की उस बहुप्रतीक्षित फिल्म 'काला पानी' की अनसुनी कहानी, जो निजी विवादों और ब्रेकअप के कारण कभी पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 25, 2026, 10:05 AM IST

करिश्मा कपूर-अजय देवगन की वो फिल्म, जो बनते-बनते रह गई; जानिए दोनों की केमिस्ट्री पर क्यों लगा ग्रहण?

Image Credit: AI

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आज बॉलीवुड की 'लोलो' यानी करिश्मा कपूर का जन्मदिन है. नब्बे के दशक की सुपरस्टार करिश्मा ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं और फैंस ने उन्हें हर बड़े कलाकार के साथ पसंद किया. हालांकि, अजय देवगन के साथ उनका रिश्ता हमेशा से ही चर्चा और विवादों के केंद्र में रहा. उनके अफेयर, कड़वे ब्रेकअप और सेट पर हुए भयंकर विवादों के चलते एक ऐसी फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

जब अजय-करिश्मा की जोड़ी थी चर्चा में

नब्बे के दशक में अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थी. 'जिगर', 'सुहाग' और 'शक्तिमान' जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था. रील लाइफ में साथ काम करते-करते दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के करीब आ गए थे और उस समय इनके अफेयर की खबरें हर फिल्मी मैगजीन की सुर्खियां बनी रहती थीं.

कौन सी फिल्म नहीं हो पाई थी रिलीज?

साल 1993 के आसपास, निर्देशक प्रकाश झा ने इन दोनों सितारों को लेकर एक भव्य पीरियड ड्रामा फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसका नाम 'काला पानी' रखा गया था. फिल्म का बजट बहुत बड़ा था और इसकी भव्यता के चर्चे पहले से ही थे. इस घोषणा के बाद से ही दर्शकों में अजय और करिश्मा को एक बार फिर साथ देखने की जबरदस्त उत्सुकता थी.

फिल्म 'काला पानी' का काम शुरू ही हुआ था कि सेट से दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी दौरान अजय देवगन की जिंदगी में काजोल का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे करिश्मा और अजय के रिश्ते में खटास आ गई. ब्रेकअप का असर फिल्म की शूटिंग पर साफ नजर आने लगा.

क्यों रिलीज नहीं हो पाई करिश्मा-अजय की मूवी?

एक समय था जब दोनों सितारे एक-दूसरे के प्यार में थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि वे एक-दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगे. दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और विवाद इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने एक साथ सीन करने से मना कर दिया. डायरेक्टर प्रकाश झा ने सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपसी कड़वाहट के आगे उनकी एक न चली.
नतीजतन, एक बड़ा हिस्सा शूट होने के बावजूद फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ा. लव ट्रायंगल और स्टार्स के ईगो क्लैश की भेंट चढ़कर 'काला पानी' हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई. लोगों का मानना है कि अजय और करिश्मा के बीच आई दूरियों का असर इस फिल्म पर पड़ा, हालांकि इसके बंद होने के अन्य तकनीकी कारण भी हो सकते हैं.

एक अधूरी कहानी

इस विवाद के बाद करिश्मा और अजय ने हमेशा के लिए दूरी बना ली और भविष्य में साथ काम न करने का फैसला लिया. करिश्मा ने बाद में गोविंदा और सलमान खान के साथ अपनी नई और सफल पारी शुरू की, जबकि अजय देवगन ने काजोल के साथ अपना जीवन बसाया. आज करिश्मा के जन्मदिन पर जब उनकी अधूरी फिल्मों की बात होती है, तो 'काला पानी' का जिक्र जरूर होता है. यदि उस समय यह विवाद न हुआ होता, तो शायद आज बॉलीवुड की झोली में एक और क्लासिक फिल्म होती.

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