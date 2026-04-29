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'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ

Karishma Kapoor Social Media Viral Video: करिश्मा कपूर ने पैपराजी को पीछे से जूम न करने की सख्त चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी निजता का समर्थन करते हुए पैपराजी की इस हरकत को 'घिनौना' बताया.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 29, 2026, 01:43 PM IST

'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ
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बॉलीवुड मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर अपने शांत और शालीन व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें अभिनेत्री अपना आपा खोते हुए नजर आईं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें करिश्मा पैपराजी यानी फोटोग्राफर्स की एक हरकत पर बेहद नाराज नजर आ रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि करिश्मा कपूर एक इवेंट के दौरान फोटोग्राफर्स को पोज़ दे रही थीं. जब वह मुड़कर जाने लगीं, तो कुछ फोटोग्राफर्स ने पीछे से ज़ूम करना शुरू कर दिया. करिश्मा ने तुरंत पलटकर उन पर आपत्ति जताई और सख्त लहजे में कहा कि वे पीछे से ज़ूम न करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के कैमरा एंगल और ज़ूमिंग उन्हें असहज कर रहे हैं.

फैंस ने दिया करिश्मा का साथ

इंटरनेट पर यह वीडियो आते ही फैंस ने करिश्मा कपूर के स्टैंड की तारीफ की है. यूज़र्स ने पैपराजी की इस मानसिकता की कड़ी आलोचना करते हुए इसे 'घिनौना' और 'निजता का हनन' करार दिया है.
एक यूजर ने कमेंट किया, "यह वाकई शर्मनाक है कि कंटेंट के नाम पर पैपराजी इस हद तक गिर जाते हैं. हर महिला को अपनी गरिमा की रक्षा करने का पूरा अधिकार है."
वहीं, कुछ लोगों ने अन्य अभिनेत्रियों के साथ हुई ऐसी ही घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इस 'ज़ूम कल्चर' के खिलाफ एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए.

सेलेब्रिटी प्राइवेसी पर छिड़ी बहस

यह पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री ने पैपराजी के अनुचित व्यवहार पर आपत्ति जताई हो. इससे पहले भी कई स्टार्स ने प्राइवेसी को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. करिश्मा कपूर की इस चेतावनी ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या पैपराजी को अपनी सीमाएं नहीं पता हैं? दर्शकों का मानना है कि पेशेवर होने का मतलब यह नहीं है कि किसी की व्यक्तिगत सीमाओं का अनादर किया जाए. 

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