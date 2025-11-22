बाप रे! Karishma Kapoor की बेटी Samaira की इतनी है कॉलेज फीस? प्रिया सचदेव ने दिखाई 1 सैमेस्टर की रसीद, तो यूजर्स के उड़े होश

संजय कपूर की संपत्ति विवाद में करिश्मा की बेटी समायरा कपूर की फीस का खुलासा हुआ है. समायरा अमेरिका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं, जिसकी प्रति सेमेस्टर फीस 95 लाख रुपये है. प्रिया सचदेव के वकील ने कोर्ट में रसीद पेश की.

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद तब और गरमा गया जब कोर्ट में करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर की कॉलेज फीस का खुलासा हुआ. समायरा ने अपनी दो महीने की फीस जमा न होने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव के वकील ने अदालत में फीस भरने की रसीदें पेश कीं. इस रसीद में लिखी रकम जानकर हर कोई हैरान रह गया.

संपत्ति विवाद में आया समायरा की फीस का मामला

संजय कपूर की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर और उनके भाई ने संजय की वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वसीयत में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है.

संपत्ति विवाद की नियमित सुनवाई के दौरान, करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर ने अदालत में यह आरोप लगाया था कि उनकी पिछले दो महीने की कॉलेज फीस अब तक जमा नहीं की गई है. समायरा के फीस न भरने के दावे का खंडन करते हुए, प्रिया सचदेव कपूर के वकील ने कोर्ट में कई दस्तावेज़ पेश किए. उन्होंने अदालत के सामने समायरा की कॉलेज फीस भरने की रसीदें रखीं. इन रसीदों के माध्यम से यह साफ किया गया कि फीस पहले ही भरी जा चुकी है.

करिश्मा कपूर की बेटी की 1 सेमेस्टर की फीस कितनी है?

वकील शैल त्रेहन ने कोर्ट के सामने जो रसीदें पेश कीं, उसमें समायरा कपूर की प्रति सेमेस्टर फीस की रकम बताई गई है. यह फीस प्रति सेमेस्टर 95 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि है. इस चौंकाने वाली रकम के खुलासे ने यह साफ कर दिया कि फीस जमा न किए जाने का दावा गलत था.

प्रिया सचदेव कपूर के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि समायरा के अगले सेमेस्टर की फीस की अगली किस्त दिसंबर महीने में जमा की जानी है. इस खुलासे के साथ ही फीस भरने को लेकर चल रहे विवाद पर कोर्ट में विराम लग गया.

समायरा की हायर एजुकेशन

करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर अपनी हायर एजुकेशन अमेरिका में कर रही हैं. समायरा कपूर इस समय अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की थी.

समायरा रहती हैं लाइमलाइट से दूर

समायरा कपूर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट है. हालांकि, संजय कपूर की संपत्ति विवाद के कारण उनकी फीस की रकम सार्वजनिक हो गई है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

