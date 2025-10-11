'विराट कोहली का बैट ला दो': बेटे तैमूर में क्रिकेट का जुनून देख करीना कपूर दंग, देखें बेबो का रिएक्शन

Hair Colour करने के बाद कुछ ही दिनों में उतर जाता है रंग? कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां
एंटरटेनमेंट
Kareena Kapoor On Taimur: करीना कपूर ने बताया कि बेटे तैमूर अली खान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. तैमूर का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और वह करीना से अक्सर विराट कोहली और लियोनेल मेसी से उनका बैट या कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं.
Kareena Kapoor On Taimur: सैफ अली खान और करीना कपूर खान की जोड़ी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है. लेकिन इस बार करीना कपूर अपने लाड़ले बेटे तैमूर अली खान के एक खुलासे की वजह से सुर्खियों बटोर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया है कि तैमूर को एक्टिंग या सिनेमा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ है.
सोहा अली खान के साथ हुए एक पॉडकास्ट में करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर के बारे में खुलकर बात की. करीना ने बताया कि तैमूर अभी भी अपने इंटरेस्ट को तलाश रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उसे एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने बताया कि जब भी तैमूर को स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुनने का मौका मिलता है, और वह पूछती हैं कि क्या वो इस बार ड्रामा में हिस्सा लेगा, तो तैमूर साफ इंकार कर देता है. वजह पूछने पर वह कहता है कि उसे एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बाद करीना भी उस पर दबाव नहीं डालती हैं.
करीना ने आगे बताया कि तैमूर को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है. वह अक्सर उनसे दुनिया के महान खिलाड़ियों के बारे में पूछता है. करीना ने बताया कि तैमूर उनसे पूछता है कि क्या उनकी रोहित शर्मा और विराट कोहली से दोस्ती है? क्या वह
इतना ही नहीं, वह यह तक पूछता है की क्या उनके पास फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? जब तैमूर पूछता है कि क्या वह विराट से सवाल कर सकता है, तब करीना उसे समझाती हैं कि वह उन्हें नहीं जानतीं, इसलिए वह उन्हें इस तरह से मैसेज नहीं भेज सकतीं. करीना ने आगे बताया कि तैमूर को एक्टर्स के बारे में कुछ खास आइडिया ही नहीं है.
एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि एक बार तैमूर ने उनसे कुकरी क्लास (Cooking Class) जॉइन करने के बारे में बात की थी, क्योंकि उनके पिता सैफ अली खान को खाना बनाने का बहुत शौक है. इससे पता चलता है कि तैमूर अपनी रुचि के अलग-अलग क्षेत्रों की खोज कर रहा है.
