एक्ट्रेस न होतीं तो क्या बनती Kareena Kapoor? शाहरुख के साथ इंटरव्यू में बताई थी 'प्लान B'

करीना कपूर पिछले 25 सालों से अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं. लगभग ढाई दशक के करियर में अभिनेत्री एक से बढ़ कर एक बेहतरीन फिल्मे कर चुकी हैं. पर, क्या अपने कभी सोचा है कि करीना एक्ट्रेस का प्रोफेशन नहीं चुनती, तो वो क्या होतीं? दरअसल, इस पर शाहरुख खान ने कभी सवाल किया था. आइए जानते हैं...

Kareena Kapoor Khan Birthday Special: बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली करीना कपूर खान ने अपने 25 साल के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं. साथ ही, अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों को भी प्रभावित किया है. आज भी वह बॉलीवुड में एक्टिव रहती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर करीना एक्टिंग की राह को न चुनतीं, तो उनका करियर किस दिशा में जाता? दरअसल, इस सवाल का जवाब खुद करीना कपूर ने शाहरुख खान के सामने दिया था. आइए जानते हैं कि इसपर करीना कपूर खान ने क्या कहा था?

बॉलीवुड में करीना का शुरुआती सफर

करीना कपूर खान का डेब्यू असल में ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कहो ना प्यार है' से होने वाला था. हालांकि, फिल्म साइन करने के कुछ दिनों बाद उन्होंने यह प्रोजेक्ट छोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में कदम रखा. भले ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही, लेकिन करीना ने जल्द ही इंडस्ट्री में खुद को एक बड़ी और सफल अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर लिया.

शाहरुख के सामने किया था खुलासा

साल 2017 में 'लक्स स्टाइलिश अवॉर्ड' टॉक शो के दौरान शाहरुख खान ने करीना से एक दिलचस्प सवाल पूछा था. शाहरुख ने पूछा, "अगर आप एक्ट्रेस न होतीं तो क्या करतीं?" इस पर करीना ने तुरंत जवाब दिया, "मैं एक अच्छी वकील होती."

करीना का यह जवाब दर्शाता है कि अगर वह अभिनय के क्षेत्र में नहीं आतीं, तो वह शायद कानून की दुनिया में अपना करियर बनातीं. एक्टिंग की चकाचौंध से दूर, उनका यह गंभीर करियर विकल्प उनके प्रशंसकों को हैरान कर गया था.

करीना की कुछ बेहतरीन फिल्में

फिल्म 'रिफ्यूजी' से शुरुआत करने वाली करीना को करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में निभाए गए 'पू' के किरदार से पहली बड़ी पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने 'जब वी मेट', 'थ्री इडियट्स', 'हलचल', 'गोलमाल रिटर्न्स', 'गुड न्यूज', और 'बजरंगी भाईजान' जैसी कई सफल और यादगार फिल्में देकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया.

कपूर परिवार का फिल्मी माहौल

करीना कपूर का ताल्लुक बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित कपूर खानदान से है. उनके दादा राज कपूर अपने समय के महान अभिनेता और निर्देशक थे, जबकि पिता रणधीर कपूर और माँ बबीता भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी थीं. जब करीना ने डेब्यू किया, तब उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी एक सुपरस्टार थीं. इस फिल्मी पृष्ठभूमि के बावजूद, करीना का 'प्लान B' बिल्कुल अलग था.

