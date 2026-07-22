3 बेटियों के पिता Karanvir Bohra ले रहे हैं पत्नी टीजे से तलाक? 20 साल बाद क्यों आई दरार, जानें कैसे शुरू हुआ था सफर

Karanvir Bohra-Teejay Sidhu Divorce: क्या करणवीर बोहरा और टीजे सिद्धू तलाक ले रहे हैं? 20 साल की शादी में आई दूरियों और उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की पूरी सच्चाई जानने के लिए पढ़ें यह लेख.

करणवीर-टीजे की पहली मुलाकात मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट मेरी चर्च में हुई थी

नवंबर 2006 में हुई थी करणवीर-टीजे की शादी

अक्टूबर 2016 में कपल दो जुड़वां बेटियों के पैरेंट्स बने थे

Karanvir Bohra-Teejay Sidhu Divorce: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता करणवीर बोहरा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. 'कसौटी जिंदगी की', 'सौभाग्यवती भव' और 'नागिन 2' जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में शानदार अभिनय से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले करणवीर की प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से सफल रही है. लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी टीजे सिद्धू से अलग हो रहे हैं.

सोशल मीडिया से गायब हुई फैमिली

करणवीर बोहरा तीन बेटियों के पिता हैं और वह अपनी फैमिली के साथ सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें शेयर करते रहते थे. हालांकि, पिछले कुछ समय से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स से परिवार की तस्वीरें नदारद हैं, जिसके बाद से ही दोनों के बीच अनबन और दूरियों की खबरें जोर पकड़ने लगी थीं.

क्या सचमें करणवीर ले रहे हैं पत्नी टीजे से तलाक?

इन तमाम चर्चाओं के बीच हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करणवीर बोहरा ने इन अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर तलाक की खबरों से इनकार नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने से भी बचते नजर आए. करणवीर ने कहा, "मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. जब मैं किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता, तो उसे पूरे सम्मान के साथ मना कर देता हूं." उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह ऐसी अफवाहों को खुद पर हावी नहीं होने देते और लोगों की नकारात्मक बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता.

करणवीर और टीजे की लव स्टोरी

करणवीर बोहरा और टीजे सिद्धू की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट मेरी चर्च में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी. इसके बाद करणवीर ने उसी चर्च में घुटनों पर बैठकर बेहद रोमांटिक अंदाज में टीजे को शादी के लिए प्रपोज किया था.

करणवीर और टीजे की शादी कब हुई थी?

लंबी डेटिंग के बाद इस कपल ने 3 नवंबर 2006 को बेंगलुरु के श्री श्री रविशंकर आश्रम में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे. अक्टूबर 2016 में उनके घर जुड़वां बेटियों (विएना और बेला) का जन्म हुआ. इसके बाद दिसंबर 2020 में उनकी तीसरी बेटी (गिया वैनेसा) हुई. टीवी के सबसे पावरफुल और चहेते कपल्स में गिने जाने वाले करणवीर और टीजे के बीच शादी के 20 साल बाद आई इन दूरियों ने फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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