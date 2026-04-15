Tejasswi Prakash Wedding: करण संग सात फेरे लेने वाली हैं तेजस्वी प्रकाश? एक्ट्रेस ने खुद किया वेडिंग प्लान को लेकर खुलासा

Tejassvi Prakash Wedding Update: तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा संग अपनी शादी की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि फिलहाल उनका शादी का कोई इरादा नहीं है और वे अभी अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं.

'बिग बॉस 15' के घर से शुरू हुई तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की प्रेम कहानी आज भी सोशल मीडिया पर छाई रहती है. 'तेजरन' के नाम से मशहूर इस जोड़ी के फैंस को उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार है. हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी खबरें वायरल होने लगीं कि इस कपल ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जिस पर तेजस्वी ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है.

कब करेंगी शादी?

बॉम्बे टाइम्स को दिए एक हालिया साक्षात्कार में तेजस्वी ने शादी से जुड़े सभी कयासों पर विराम लगा दिया. जब उनसे शादी की तारीख के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "ऐसा अभी जल्द ही नहीं होने वाला है." तेजस्वी के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि भले ही दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत है, लेकिन वे फिलहाल सात फेरे लेने की जल्दी में नहीं हैं.

एक-दूसरे के हैं सपोर्ट सिस्टम

करण और तेजस्वी न केवल निजी जीवन में बल्कि पेशेवर मोर्चे पर भी एक-दूसरे का भरपूर समर्थन करते हैं. हाल ही में दोनों एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं और कई प्रोजेक्ट्स में साथ नजर आ चुके हैं. करण कुंद्रा ने तो अपनी आने वाली फिल्म 'साइको सैयां' के प्रमोशन के दौरान अपनी चेस्ट पर तेजस्वी के चेहरे का टैटू बनवाकर अपने प्यार का इजहार भी किया था.

फैंस का इंतजार बरकरार

चाहे 'लाफ्टर शेफ्स' का सेट हो या सोशल मीडिया पोस्ट, इस कपल की केमिस्ट्री हमेशा सुर्खियों में रहती है. हालांकि फैंस चाहते हैं कि वे इसी साल शादी के बंधन में बंध जाएं, लेकिन तेजस्वी के हालिया बयान से साफ है कि दर्शकों को अपनी पसंदीदा जोड़ी को दूल्हा-दुल्हन के लिबास में देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

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