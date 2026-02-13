Carry Minati और Karan Johar की लड़ाई में पहुंची कोर्ट, अदालत ने यूट्यूबर को कहा ऐसा...

फिल्ममेकर करण जौहर ने कैरीमिनाटी के के खिलाफ बड़ा लीगल एक्शन लिया है. करण ने कहा था कि अपने वीडियो से कैरीमिनाटी ने उन्हें बदनाम किया है और इसी बात को लेकर वो कोर्ट की क्षरण में गए थे. मुंबई की एक कोर्ट ने अब जौहर के पक्ष में फैसला सुनाया है.

अजय नागर ... ये नाम आपको कंफ्यूज कर सकता है. संभावना कुछ ऐसी भी है कि आप इस नाम से वाकिफ न हों मगर आपने कैरीमिनाटी का नाम जरूर सुना होगा. जिनका असली नाम अजय नागर है. इंटरनेट पर किसी सेंसेशन की तरह देखे जाने वाले कैरीमिनाटी का शुमार उन लोगों में है जो अपने वीडियो में किसी को भी रोस्ट कर देते हैं. रोस्टिंग की इसी अदा ने कैरीमिनाटी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. फिल्ममेकर करण जौहर ने कैरीमिनाटी के के खिलाफ बड़ा लीगल एक्शन लिया है. करण ने कहा था कि अपने वीडियो से कैरीमिनाटी ने उन्हें बदनाम किया है और इसी बात को लेकर वो कोर्ट की क्षरण में गए थे.

मुंबई की एक कोर्ट ने अब जौहर के पक्ष में फैसला सुनाया है. बता दें कि कैरीमिनाटी के साथ उनके मैनेजर दीपक चार, वन हैंड क्लैप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल और मेटा को इस केस में डिफेंडेंट बनाया गया था.

सिविल जज पी जी भोसले ने एक अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कैरीमिनाटी को जौहर को टारगेट करने वाला कोई भी मौजूदा कंटेंट हटाने का निर्देश दिया. हालांकि कैरीमिनाटी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिन वीडियो पर सवाल है, उन्हें पहले ही डिलीट कर दिया गया था. मामले में दिलचस्प ये कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर पूरी तरह से फैसला सुनाने का उसके पास अधिकार नहीं है.

करण जौहर के रडार पर क्यों आए कैरी मिनाटी ?

बता दें कि सोमवार, 9 फरवरी को, करण जौहर के कैरी मिनाटी के YouTube चैनल पर पोस्ट किए गए एक रोस्ट वीडियो के खिलाफ कोर्ट जाने के बाद एक फैसला आया. यह वीडियो कथित तौर पर करण जौहर के पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' से प्रेरित है. इस संदिग्ध वीडियो में गाली-गलौज और भद्दी बातें हैं, बॉलीवुड नेपोटिज्म पर कमेंट्स हैं, जिसमें खुद फिल्ममेकर का भी जिक्र है.

यह सब 'कॉफी विद जालान' नाम के एक रोस्ट वीडियो से शुरू हुआ, जिसके बारे में करण जौहर की लीगल टीम ने कहा कि यह साफ तौर पर उनके टॉक शो 'कॉफी विद करण' से प्रेरित है. वीडियो में कथित तौर पर फिल्ममेकर का मजाक उड़ाया गया था और बॉलीवुड और नेपोटिज्म जैसे मुद्दों पर भी बात की गई थी.

हालांकि कैरी मिनाटी के वकील ने कहा कि वीडियो हटा दिया गया है, करण जौहर की लीगल टीम ने तर्क दिया कि अब डिलीट हो चुके वीडियो के क्लिप ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं. वहीं करण की लीगल टीम ने यह तर्क भी दिया कि इंटरनेट पर वायरल वीडियो क्लिप पहले ही करण जौहर की रेप्युटेशन को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं.

DSK लीगल की तरफ से पेश हुए जौहर ने कैरी मिनाटी को भविष्य में ऐसा कोई भी कंटेंट पब्लिश करने से रोकने के लिए रोक लगाने की मांग की, जिससे करण की इमेज को नुकसान हो सकता है. लीगल टीम ने दावा किया कि जौहर ने 'दशकों में कड़ी मेहनत से' अपना नाम और गुडविल बनाया है. कोर्ट ने कहा कि 'ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट, नंबर 1 और 2 (नागर और चार) ने प्लेनटिफ के खिलाफ बदनाम करने वाले बयान दिए हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है. '

कौन हैं कैरीमिनाटी ?

बता दें कि कैरीमिनाटी यूट्यूब के शुरुआती ब्रेकआउट स्टार्स में से एक हैं और अभी भारत के सबसे जाने-माने YouTubers में से एक हैं. कैरीमिनाटी ने एक गेमिंग-फोकस्ड चैनल के तौर पर शुरुआत की, जो धीरे-धीरे कमेंट्री-ड्रिवन फॉर्मेट में बदल गया, जहां वह गेमप्ले फुटेज पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा करते थे.

उनके वीडियो तुरंत हिट हो गए, जिससे उन्हें 45.3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाने में मदद मिली.

कैरीमिनाटी ने कई हाई-प्रोफाइल नामों के साथ काम किया है, हाल ही में उन्होंने ग्लोबल YouTube पर्सनैलिटी KSI और मिस्टरबीस्ट के साथ टीम बनाई है.