नेशनल अवॉर्ड मिलने पर Karan Johar का भावुक पोस्ट, लिखा- 'आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूं..'

Karan Johar First Post After National Award: फिल्म निर्माता करण जौहर के लिए 23 सितंबर का दिन बेहद खास साबित हुआ. इस दिन करण को फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म (Best Popular Film) का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. इस अवार्ड को पाकर करण बेहद खुश हुए और इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक एक पोस्ट भी शेयर किया. पोस्ट में करण जौहर ने अपनी फीलिंग शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो इस नेशनल अवार्ड को पाकर कितने इमोशनल हैं. इस पर कुछ एक्टर्स ने रिएक्ट भी किया है.

करण जौहर का नेशनल अवॉर्ड पर भावुक पोस्ट

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ चार तस्वीरें पोस्ट कीं. इन तस्वीरों के साथ, उन्होंने लिखा, "सर्वाधिक लोकप्रिय और मनोरंजन करने वाली फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड पाकर मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं." उन्होंने अपनी टीम, खास तौर पर धर्मा प्रोडक्शंस और अपूर्व मेहता को आभार व्यक्त किया.

करण ने आगे लिखा कि वह रानी मुखर्जी और शाहरुख खान के साथ उसी साल राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर बहुत भावुक हैं. उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को मिले प्यार के लिए भी दर्शकों का धन्यवाद किया. इस तरह अपनी तस्वीरें साझा करने के साथ करण ने पोस्ट में लिखा- "आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं."

करीना कपूर ने कहा 'मॉय रॉकस्टार'

करण जौहर के इस पोस्ट पर कई बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें बधाई दी. उनकी करीबी दोस्त और अभिनेत्री करीना कपूर का कमेंट सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. करीना ने कमेंट में लिखा, "माय रॉकस्टार..." उनके अलावा, सोफी चौधरी, रिद्धिमा कपूर साहनी, महीप कपूर, नकुल मेहता और अनन्या पांडे सहित कई अन्य कलाकारों ने भी करण को इस उपलब्धि पर बधाई दी.

'रॉकी और रानी' की सफलता

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ-साथ शबाना आजमी, जया बच्चन और धर्मेंद्र जैसे अनुभवी कलाकार भी शामिल थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग ₹160 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹355 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से खूब सराहना मिली, और रणवीर-आलिया की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया गया.

