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Kapil Sharma Canada Cafe Firing: कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे के बाहर चौथी बार चली गोलियां, कॉमेडियन को मिली जान से मारने की धमकी

Kapil Sharma Canada Cafe Firing: कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास चौथी बार फायरिंग हुई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी भी दी है.

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Pragya Bharti

Updated : May 03, 2026, 12:22 PM IST

Kapil Sharma Canada Cafe Firing: कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे के बाहर चौथी बार चली गोलियां, कॉमेडियन को मिली जान से मारने की धमकी
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Kapil Sharma Canada Cafe Firing: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई कॉमेडी नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर खबर है. कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे इलाके में स्थित कपिल शर्मा के 'कैप्स कैफे' के पास एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई है. पिछले एक साल के भीतर यह चौथी बार है जब इस इलाके को निशाना बनाया गया है.

बिश्नोई गैंग का हाथ और सोशल मीडिया पर धमकी

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक कथित फेसबुक अकाउंट 'टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू' ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में न केवल फायरिंग का दावा किया गया, बल्कि कपिल शर्मा और कैफे के मालिक को सीधी चेतावनी भी दी गई है. गैंग का कहना है कि कपिल शर्मा "लाइन में आ जाएं" और उनका समय बर्बाद न करें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है.

निशाने पर क्यों हैं कपिल शर्मा?

धमकियों के पीछे की मुख्य वजह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से कपिल की नजदीकियां बताई जा रही हैं. गैंग के सदस्यों का आरोप है कि कपिल ने अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के लॉन्च पर सलमान खान को आमंत्रित किया था. बिश्नोई नेटवर्क ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सलमान खान के करीबियों और उनके साथ काम करने वालों को निशाना बनाया जाएगा.

हमलों का सिलसिला: एक साल में चार बार फायरिंग

कपिल शर्मा का यह कैफे 2025 से ही अपराधियों के निशाने पर है-
10 जुलाई 2025: कैफे खुलने के कुछ ही दिन बाद पहली बार फायरिंग हुई.
7 अगस्त 2025: उसी स्थान पर दोबारा कई राउंड गोलियां चलाई गईं.
अक्टूबर 2025: चार महीने के भीतर तीसरी बार हमला हुआ.
मई 2026: अब चौथी बार कैफे के पास स्थित 'चाय सुट्टा बार' के नजदीक गोलीबारी हुई है.

कपिल शर्मा की प्रतिक्रिया

अपनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा ने इन घटनाओं पर चिंता जताई थी. उन्होंने कनाडा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वहां की पुलिस शायद इन घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है.
लगातार हो रही इन घटनाओं ने न केवल कपिल शर्मा के प्रशंसकों को डरा दिया है, बल्कि विदेश में रह रहे भारतीय कलाकारों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बार-बार हो रही फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है.

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