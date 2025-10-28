FacebookTwitterYoutubeInstagram
Kantara Chapter 1 OTT Release: रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद ओटीटी पर धूम मचाने आ रही ‘कांतारा’, मेकर्स ने दी जानकारी

Amla Navami 2025 Date: अक्टूबर माह खत्म होने के साथ ही है आंवला नवमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में महंगी हुई टिकट; जानें कब होगी रिलीज?

अमेरिका ने ​हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA

रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा

Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 31 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध होगी, जबकि हिंदी वर्जन के लिए नेटफ्लिक्स पर बाद में रिलीज होने की उम्मीद है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 28, 2025, 09:59 AM IST

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाली कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की ऐतिहासिक फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को 'कांतारा' के प्रीक्वल की ओटीटी रिलीज का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. ऐसे में, आइए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर 812 करोड़ रुपये से अधिक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली इस ब्लॉकबस्टर मूवी को ऑनलाइन कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा. साथ ही, यह भी जानेंगे कि क्या यह साउथ मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी या नहीं.

'कांतारा चैप्टर 1' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

जहां सिनेमाघरों में 'कांतारा चैप्टर 1' अभी भी दर्शकों को एंटरटेन कर रही है, वहीं मेकर्स ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इसकी ओटीटी रिलीज की घोषणा कर दी है. आमतौर पर कोई भी फिल्म रिलीज के 45-60 दिन बाद ऑनलाइन रिलीज होती है, लेकिन 'कांतारा 1' के मामले में एक महीना पूरा हुए बगैर ही इसकी ओटीटी रिलीज तय कर दी गई है. घोषणा के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' आने वाली 31 अक्टूबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी. प्राइम वीडियो पर ऋषभ शेट्टी स्टारर यह मूवी कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में देखने को मिलेगी. इसका मतलब है कि हिंदी में 'कांतारा चैप्टर 1' की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है. 

ऐतिहासिक कमाई का रिकॉर्ड

कमर्शियल प्रदर्शन की बात करें तो, 'कांतारा चैप्टर 1' ने इस साल सबसे अधिक 812 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करके रिकॉर्ड बनाया है. अपनी ऐतिहासिक कमाई के दम पर 'कांतारा 1' की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.अगर आपने अभी तक इस शानदार थ्रिलर को नहीं देखा है, तो आप सबटाइटल के साथ इसे ओटीटी पर घर बैठे आसानी से देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें- AICWA ने की ऋषभ शेट्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की डिमांड, Kantara के जूनियर आर्टिस्ट की मौत पर मांगा 1 करोड़ का मुआवजा

हिंदी में कहां स्ट्रीम होगी 'कांतारा चैप्टर 1'?

अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि हिंदी में 'कांतारा चैप्टर 1' को कहां स्ट्रीम किया जाएगा. बता दें कि 2022 में आई 'कांतारा' के साथ भी ऐसा ही हुआ था. उस मूवी का हिंदी वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर बाद में रिलीज हुआ था. उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार प्राइम वीडियो पर साउथ भाषाओं में रिलीज होने के बाद, नेटफ्लिक्स पर 'कांतारा चैप्टर 1' को हिंदी में ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा. हिंदी रिलीज की तारीख की घोषणा जल्द होने की संभावना है.
 

