Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?​​​​​​​

Kantara Chapter 1 OTT release: ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा: चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. सिनेमाघरों में रिलीज़ के 24 दिनों के अंदर ही इसने दुनिया भर में ₹800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. दिलचस्प यह है कि कांतारा यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है.

फिल्म को लेकर एक रोचक तथ्य यह भी है कि यह दर्शकों की भारी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, फिल्म सिनेमाघरों में अपनी शानदार सफलता जारी रखे हुए है.

इसी क्रम में खबर यह भी है कि सिनेमाघरों में अपनी सफलता के बाद, कंतारा: चैप्टर 1 जल्द ही एक प्रमुख वैश्विक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगी.

कंतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

उद्योग डेटा ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में आई 'कांतारा' की प्रीक्वल, इस लोक एक्शन ड्रामा ने दुनिया भर में 800.2 करोड़ रुपये की कमाई की है.

कंतारा: चैप्टर 1 ने घरेलू स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है. सैकनिल्क के अनुसार, केवल 24 दिनों में, फिल्म ने भारत में 579.2 करोड़ रुपये की कमाई की.

पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये की बॉक्स ऑफिस कमाई के साथ शुरुआत करने के बाद, फिल्म ने पहले सप्ताह में 337.4 करोड़ रुपये की कमाई की.

दूसरे सप्ताह में कमाई में 147.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई. तीसरे सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कमाई में 78.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई.

'कांतारा: चैप्टर 1' ने अपने चौथे शुक्रवार को 6.1 करोड़ रुपये और चौथे शनिवार को 9 करोड़ रुपये की कमाई की. कन्नड़ में फिल्म ने 186.6 करोड़ रुपये, हिंदी में 200.5 करोड़ रुपये, तेलुगु में 88.25 करोड़ रुपये, 59.85 करोड़ रुपये और तमिल में 44 करोड़ रुपये कमाए.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कंतारा चैप्टर 1?

ओटीटी रिलीज़ की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. अमेज़न प्राइम वीडियो ने कथित तौर पर ₹125 करोड़ में पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल कर लिए हैं.

यह फिल्म सिनेमाघरों में दमदार प्रदर्शन कर रही है और रिलीज़ के हफ़्तों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही है. प्रशंसक इसके डिजिटल प्रीमियर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के कुछ हफ़्ते बाद आने की उम्मीद है.

क्या है कंटारा चैप्टर 1 का प्लॉट

2022 में आई फिल्म के प्रीक्वल के रूप में, कंतारा: चैप्टर 1 दर्शकों को चौथी शताब्दी के कदंब वंश के अधीन पूर्व-औपनिवेशिक कर्नाटक में ले जाती है.

यह कहानी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत के साथ-साथ एक लालची शाही राजवंश और जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की पड़ताल करती है.

ध्यान रहे कि कलाकारों में बरमे के रूप में ऋषभ शेट्टी, राजा विजयेंद्र के रूप में जयराम, राजकुमारी कनकवती के रूप में रुक्मिणी वसंत, राजकुमार कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया, राजलक्ष्मी के रूप में रमिता शैलेन्द्र और भोगेंद्र के रूप में प्रमोद शेट्टी शामिल हैं.