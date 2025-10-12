Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'
Kantara Chapter 1 Collection: ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने 10 दिनों में वर्ल्डवाइड ₹554.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बावजूद, यह अभी भी विक्की कौशल की एक फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.
Kantara Chapter 1 Box Office Collection: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'Kantara Chapter-1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म 10 दिनों बाद भी सिनेमाघरों से उतरने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म की कमाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. इसने सिर्फ़ 10 दिनों में 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और कई सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हालांकि, इतनी जबरदस्त कमाई के बाद भी 'Kantara Chapter-1' अभी तक इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. चलिए जानते हैं कि ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है और कौन सी फिल्म से यह पीछे है.
Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने 10वें दिन 37 करोड़ की शानदार कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 396.65 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 71.39% रही, जिसमें रात के शो में 87.10% की शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.
इंडियन बॉक्स ऑफिस के अलावा, 'Kantara Chapter-1' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी कमाल किया है. Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 554.5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस ज़बरदस्त कमाई के साथ, फिल्म ने इस साल की कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़े हैं.
इस साल की लगभग सभी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली 'Kantara Chapter-1' अभी भी एक फिल्म से पीछे है. हम बात कर रहे हैं 2025 की शुरुआत में आई विक्की कौशल की फिल्म 'Chhaava' की. जहां 'Kantara Chapter-1' ने अब तक भारत में ₹397.65 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹554.5 करोड़ की कमाई की है, वहीं 'Chhaava' ने भारत में ₹601.54 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹807.91 करोड़ का बिज़नेस किया है.
