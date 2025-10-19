Chhath Puja New Song: काजल राघवानी का नया छठ गीत हुआ वायरल! 'दुख सुनी दीनानाथ' ने बढ़ाया छठ महापर्व का उत्साह

Chhath Puja New Song: छठ पर्व नज़दीक आते ही एक्ट्रेस काजल राघवानी का नया भक्ति गीत 'दुख सुनी दीनानाथ' रिलीज हो गया है. इस गीत को सृष्टि भारती ने गाया है. यह गाना छठी मइया के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है और सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

Chhath Puja New Song: छठ महापर्व के नजदीक आते ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भक्ति गीतों की धूम मची हुई है. इसी कड़ी में भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री काजल राघवानी भी पीछे नहीं रहीं. शनिवार को उनका नया छठ गीत 'दुख सुनी दीनानाथ' रिलीज हो गया है, जिसे उन्होंने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और प्रशंसकों के बीच इसे खूब पसंद किया जा रहा है. यह भक्ति गीत छठ महापर्व की पवित्रता और आस्था को खूबसूरती से दर्शाता है, जिसे त्योहार के इस माहौल में दर्शकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है.

गाने के बोल और टीम

भक्ति रस से सराबोर इस गीत को सृष्टि भारती ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में गाया है. गाने के बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं, जो सीधे दिल को छूते हैं. गाने का संगीत छोटू रावत ने संभाला है, जिन्होंने इसे पूरी तरह भक्तिमय बनाया है. इसका निर्देशन सुनील बाबा ने किया है, जबकि प्रोडक्शन की जिम्मेदारी रत्नाकर कुमार ने निभाई है. गाने की भावपूर्ण कोरियोग्राफी एम.के. गुप्ता जॉय द्वारा की गई है. यह गाना वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के बैनर तले रिलीज हुआ है और सभी प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

भक्ति और आस्था से भरा वीडियो

गाने का वीडियो और उसकी कहानी छठ मइया के प्रति अटूट आस्था और भक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला अपने पति के बाहर होने के कारण चिंतित है और उसके लौटने का इंतजार कर रही है. अभिनेत्री काजल राघवानी उसे छठी मइया की महिमा का बखान करते हुए पूजा के लिए प्रेरित करती हैं. इसके बाद दोनों मिलकर छठी मइया की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर पूजा-अर्चना करती हैं. गाने में छठ पर्व की पवित्रता और भावनात्मक सीन दर्शाए गए हैं, जो दर्शकों को भी भक्ति के रंग में रंग देते हैं. यह गीत छठ पर्व की तैयारियों को और भी उत्साहपूर्ण बना रहा है और यह काजल राघवानी के फैंस के लिए एक शानदार तोहफा है.

