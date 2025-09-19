Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Jolly LLB 3 Review: जॉली एलएलबी 3 में कोर्टरूम ड्रामा, कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों का अच्छा मिश्रण है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला का अभिनय बेहतरीन है, लेकिन पटकथा थोड़ी लंबी लगती है. कुल मिलाकर, यह एक 'वन टाइम वॉच' फिल्म है.

कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' आज यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. इस फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी साथ नज़र आएंगे. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही दर्शक इसकी रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. अब फिल्म देखने से पहले आइए इसका रिव्यू पढ़ लेते हैं.

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' की कहानी क्या है?

फिल्म की कहानी 'जॉली नंबर 1' (अरशद वारसी) और 'जॉली नंबर 2' (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों वकील हैं और दिल्ली की एक अदालत के बाहर उनके चैंबर हैं. हालाँकि, एक ही नाम होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है और वे हमेशा एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं. इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बीकानेर के पौरसल से एक बूढ़ी महिला जानकी (सीमा बिस्वास) दिल्ली आती है और इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर उसकी जमीन धोखाधड़ी से हड़पने का मुकदमा दायर करती है. इस बार 'जॉली नंबर 1' उसका केस लड़ता है और 'जॉली नंबर 2' अदालत में इंपीरियल ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है. इस केस के जज सुंदर लाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) हैं. अब तीनों एक साथ अदालत में हैं, तो काफी हंगामा मचना तय है.

फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' कैसी है?

इस फिल्म की कहानी 2011 में भट्टा पुरसल में घटी एक सच्ची घटना से प्रेरित है. हालाँकि, फिल्म की शुरुआत में ही निर्माताओं ने एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि भले ही यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है, लेकिन इसे बनाते समय सिनेमाई स्वतंत्रताएँ ली गई हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के शुरुआती 30 मिनट कमाल के हैं. कहानी बहुत अच्छी है और दो जॉली के बीच की जुगलबंदी आपको ज़रूर हँसाएगी. इंटरवल दिलचस्प है और दूसरे भाग में फिल्म और भी बेहतर हो जाती है.



'जॉली एलएलबी 3' में कलाकारों का अभिनय कैसा है?

जॉली नंबर 1 के किरदार में अरशद वारसी अपनी अदाकारी से ज़बरदस्त जान डालते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम अक्षय से कम है. 'जॉली एलएलबी 3' में सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले एक्टर सौरभ शुक्ला हैं. उन्होंने फिल्म में ज़बरदस्त काम किया है. इस फिल्म के ज़रिए अमृता राव भी लंबे समय बाद पर्दे पर नज़र आई हैं, लेकिन फिल्म में उनके और हुमा कुरैशी के लिए कुछ ख़ास नहीं है. गजराज राव और राम कपूर अपने-अपने किरदारों में जंचते हैं और सीमा बिस्वास ने अपनी अदाकारी से फिल्म के इमोशनल सीन्स को खूबसूरती से पेश किया है. इसलिए हम इस फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग देंगे.

