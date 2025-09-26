बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, खाते में भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपये
Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी
Jolly LLB 3 की ₹100 करोड़ क्लब में हुई एंट्री? जानिए अक्षय कुमार की इस फिल्म के 7 दिनों की कमाई का लेखा-जोखा
ISI को सेना के राज लीक करने वाला जासूस राजस्थान से गिरफ्तार, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दी गोपनीय जानकारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100 प्रतिशत किया टैरिफ, जानें कब से होगा लागू और क्या पड़ेगा प्रभाव
लाडो लक्ष्मी योजना: 'नो डॉक्यूमेंट, नो बेनिफिट..' जानिए क्या कहता है नियम?
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
Amazon-Flipkart पर शॉपिंग करते समय न करें ये गलतियां, नहीं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला
एंटरटेनमेंट
Jolly LLB 3 Box Office Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म @जॉली एलएलबी 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया. इस दौरान इस फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली है, पर क्या 'जॉली एलएलबी 3' अब 100 करोड़ की क्लब में शामिल हो गया है? आइए पूरे सातों दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान लेते हैं.
Jolly LLB 3 Box Office Collection: सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला अभिनीत इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, सप्ताह के दिनों में उतार-चढ़ाव देखा. सोमवार को कमाई में गिरावट आई, मंगलवार को इसने फिर से रफ़्तार पकड़ी. हालांकि, अक्षय कुमारी की इस फिल्म को पहले बुधवार के दिन मिड-वीक मंदी का सामना भी करना पड़ा. फिर भी 'जॉली एलएलबी 3' अच्छी कमाई कर नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है.
19 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त के घोषणा के साथ ही यह चर्चा में आ गई थी. सुभाष कपूर एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर थे और दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे. यह कोर्टरूम ड्रामा सीक्वल अपने पहले हफ्ते में ही यह साबित कर चुका है कि यह फ्लॉप नहीं होगी और इसके हिट होने के पूरे चांसेस हैं. फिल्म को दर्शकों के पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स की सराहना का भरपूर फायदा मिला है.
7वें दिन की कमाई को मिलाकर, ‘जॉली एलएलबी 3’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब ₹73.50 करोड़ रुपये हो गई है. फिल्म ने महज एक हफ्ते में ₹70 करोड़ से अधिक का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है. फिलहाल, 100 करोड़ की क्लब में एंट्री लेने में बस थोड़ा ही फासला है. उम्मीद है कि जल्दी ही यह आंकड़ा पार कर जाएगा.
यह भी पढ़ें- Aryan Khan की सीरीज से वापसी कर रहा 25 साल पुराना विलेन, पूरा लुक देख आप भी रह जाएंगे दंग
‘जॉली एलएलबी 3’ की कुल लागत ₹120 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में, यह अपनी लागत वसूलने से करीब ₹50 करोड़ रुपये दूर है. दूसरे हफ्ते के वीकेंड पर एक बार फिर कमाई में तेज़ी आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में कोई बड़ी नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है. यह स्थिति ‘जॉली एलएलबी 3’ को दूसरे हफ्ते में भी खूब कमाई करने का बेहतरीन मौका देगी, जिससे यह जल्द ही लागत वसूलने के करीब पहुँच जाएगी.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.