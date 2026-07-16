Jennifer Winget Love Life: प्यार से शादी फिर तलाक.. बेहद फिल्मी थी जेनिफर और पहले पति करण सिंह ग्रोवर की लव स्टोरी, क्यों टूटा रिश्ता?

Jennifer Winget-Karan Singh Grover Love Story: जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की फिल्मी लव स्टोरी, शादी, धोखे और तलाक की अनकही कहानी. जानिए एक्ट्रेस की नई शुरुआत के बारे में विस्तार से.

जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की पहली मुलाकात 2007 में टीवी सेट पर हुई थी

2012 में जेनिफर-करण ने परिवार की मौजूदगी में शादी की थी

जेनिफर से तलाक के बाद करण सिंह ग्रोवर ने अभिनेत्री बिपाशा बसु से शादी कर ली

Jennifer Winget-Karan Singh Grover Love Story: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट, जो अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करती हैं, आज एक नई शुरुआत करने जा रही हैं. 16 जुलाई को वे बिजनेसमैन विलियम इश्माएल के साथ यूनाइटेड किंगडम में एक बेहद निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. इस खुशी के मौके पर, जहां उनके फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं, वहीं उनकी पिछली जिंदगी के पन्नों पर भी चर्चा हो रही है. जेनिफर की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा करण सिंह ग्रोवर के साथ बीता था, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था.

'दिल मिल गए' के सेट से शुरू हुई जेनिफर-करण की दास्तां

जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की मुलाकात साल 2007 में लोकप्रिय मेडिकल ड्रामा 'दिल मिल गए' के सेट पर हुई थी. पर्दे पर डॉ. अरमान मलिक और डॉ. रिद्धिमा गुप्ता के रूप में उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने सिर-आंखों पर बिठाया. शूटिंग के दौरान धीरे-धीरे यह रील लाइफ केमिस्ट्री असल जिंदगी के प्यार में बदल गई और वे टीवी जगत के सबसे चर्चित 'पावर कपल' बन गए.

कब हुई थी जेनिफर विंगेट की पहली शादी?

जब जेनिफर और करण करीब आए, तब करण पहले से ही एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ शादीशुदा थे. हालांकि, वह रिश्ता केवल 10 महीने ही चला और 2009 में उनका तलाक हो गया. उस कठिन समय में जेनिफर ने करण को भावनात्मक सहारा दिया, जिससे उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया. आखिरकार, 9 अप्रैल 2012 को जेनिफर और करण ने अपने परिवारों की मौजूदगी में शादी कर ली.

ये भी पढ़ें- करन से अपनी शादी को बताया था 'गलती', आज सिंगल लाइफ कर रही एंजॉय

क्यों टूटी थी जेनिफर विंगेट की पहली शादी?

शादी के शुरुआती दिन बहुत सुखद थे, लेकिन दो साल बाद ही रिश्ते में दरारें दिखने लगीं. 2014 में करण सिंह ग्रोवर को फिल्म 'अलोन' मिली, जिसमें उनकी को-स्टार बिपाशा बसु थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की शूटिंग के दौरान करण और बिपाशा की नजदीकियों की खबरें सामने आने लगीं. जेनिफर के लिए यह स्थिति काफी दुखद थी. कहा जाता है कि करण के बदलते व्यवहार और कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की वजह से जेनिफर ने इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला किया और 2014 में उनका तलाक हो गया.

करण सिंह ग्रोवर की दूसरी बीवी कौन है?

करण से तलाक के बाद उन्होंने अपनी राहें अलग कर लीं. करण ने 2016 में बिपाशा बसु से शादी कर ली और आज वे अपनी बेटी देवी के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं. दूसरी ओर, जेनिफर ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और कई हिट शोज देकर खुद को साबित किया.

जेनिफर विंगेट कर रहीं दूसरी शादी?

अब, 41 साल की उम्र में जेनिफर एक बार फिर प्यार पर भरोसा करते हुए नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. विलियम इश्माएल के साथ उनकी शादी की खबर उनके प्रशंसकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. यूके में होने वाली यह सेरेमनी पूरी तरह से निजी है, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. हम जेनिफर की सुखद और खुशहाल नई जिंदगी के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से