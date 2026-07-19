Jennifer Winget Wedding: 'मिलिए मेरे हमसफर से' एक-दूजे के हुए जेनिफर विंगेट-विलियम इस्माइल, क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई शादी; देखें खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो

Jennifer Winget Wedding Video: टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने बिजनेसमैन विलियम इस्माइल संग क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी कर ली है. देखें एक्ट्रेस की खूबसूरत वेडिंग वीडियो, ब्राइडल लुक और उनकी नई जिंदगी की पहली झलक.

Jennifer Winget and William Ismail Wedding: टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय और खूबसूरत अदाकारा जेनिफर विंगेट ने आखिरकार अपनी निजी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी साझा कर दी है. जेनिफर विंगेट ने अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अपने फैंस को सुखद आश्चर्य (सरप्राइज) दिया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिश्चियन वेडिंग का एक जादुई वीडियो शेयर कर अपने पति से दुनिया को मिलवाया है.

सफेद गाउन में परी सी लगीं जेनिफर

इस शाही शादी के लिए जेनिफर ने बेहद खूबसूरत सफेद ब्राइडल गाउन का चुनाव किया था. कार्लिओ (Carleo) द्वारा डिजाइन किया गया यह कस्टम-मेड गाउन उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था. स्ट्रैपलेस सिल्हूट और स्वीटहार्ट नेकलाइन वाले इस गाउन पर की गई बारीक बीडवर्क और धागे की कढ़ाई ने उन्हें एकदम परी जैसा लुक दिया. वहीं, विलियम इस्माइल ने क्लासी कोट-पैंट पहना था.

वीडियो में दिखे शादी के खूबसूरत पल

जेनिफर ने वीडियो शेयर करते हुए बहुत ही प्यारा कैप्शन लिखा, “.. और आखिरकार हमारी किस्मत मिल गई! ऑफिशियली आपको अपने पति, विल से मिलवा रही हूं!” वीडियो में शादी के कई भावुक कर देने वाले पल कैद हैं. चैपल से बाहर निकलते समय हाथ में हाथ डाले चलने और दोस्तों व परिवार द्वारा उन पर फूलों की बारिश करने के दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहे थे.

कौन हैं विलियम इस्माइल?

जेनिफर ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा है, इसलिए यह खुलासा फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था. रिपोर्ट्स के अनुसार, विलियम इस्माइल सिंगापुर के एक सफल बिजनेसमैन हैं और एमएचसी डिजिटल ग्रुप में डायरेक्टर (बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग) के पद पर कार्यरत हैं.

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सेलेब्स ने बरसाया प्यार

जेनिफर की इस नई शुरुआत पर मनोरंजन जगत के सितारों ने उन्हें जमकर बधाई दी है. जेनेलिया डिसूजा, जन्नत जुबैर, सोनू सूद, रश्मि देसाई, मौनी रॉय और दृष्टि धामी जैसे कई कलाकारों ने कमेंट कर उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी हैं.

दूसरी शादी में खुश दिखीं एक्ट्रेस

गौरतलब है कि यह जेनिफर की दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने साल 2012 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गए थे. अब 12 साल बाद, जेनिफर अपनी जिंदगी के एक नए और खुशहाल अध्याय की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फैंस उनकी इस नई पारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं.

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