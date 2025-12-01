Jaya Bachchan on Marriage: जया बच्चन नहीं चाहतीं कि शादी करे नव्या नवेली, शादी को बताया 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट'

Jaya Bachchan on Marriage: वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन ने शादी को 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट' बताते हुए कहा है कि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी नवासी नव्या नवेली नंदा शादी करें....

Jaya Bachchan Sparks Debate: वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन ने शादी को 'आउटडेटेड कॉन्सेप्ट' बताते हुए कहा है कि वो नहीं चाहती हैं कि उनकी नवासी नव्या नवेली नंदा शादी करें. बता दें कि नव्या जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की बेटी हैं. नव्या बिजनेस वुमन हैं और 28 साल की होने वाली हैं.

शादी को लेकर क्या बोलीं जया बच्चन (Jaya Bachchan on Marriage)

We The Women कार्यक्रम में बरखा दत्त के साथ बात करते हुए जया बच्चन ने कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की. शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर जया बच्चन ने कहा अपनी लाइफ एन्जॉय करो. जया बच्चन ने यह भी बताया कि वो नहीं चाहतीं कि नव्या शादी करें. जया बच्चन ने कहा कि शादी एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है.

सेना में जाना चाहती थीं जया बच्चन (Jaya Bachchan Loves Discipline)

इस इंटरव्यू में जया बच्चन ने बताया कि वो आर्मी में जाना चाहती थीं. उन्होंने कहा, 'मैं एक डिसिप्लिन फ्रीक हूं. मुझे व्यवस्था पसंद है, बचपन से. मिलिट्री जो करती है वो हमेशा से मुझे आकर्षक लगता है. वो हैं, इसलिए हम हंसते हैं, खुश रहते हैं.'जया बच्चन ने ये भी कहा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट मां रही हैं. उन्होंने कहा, "मैं बहुत स्ट्रिक्ट मां रही हूं.

आज के समय में ये कहना गलत होगा, लेकिन कभी-कभी बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें एकाध जड़ देना चाहिए. इससे उन्हें पता होगा कि उन्होंने जो किया वो गलत किया. मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है.'

इस मामले में एकदम अलग हैं जया और अमिताभ बच्चन

जया ने कहा, 'वो बोलते नहीं है. वो अपने ओपिनियंस को अपने पास रखते हैं. उन्हें पता है कि कब क्या कहना है. मैं ऐसी नहीं हूं. यही अंतर है हममें. हम अलग पर्सनैलिटी हैं, शायद इसलिए हमने शादी की. अगर मैंने अपने जैसे किसी से शादी की होती तो वो वृंदावन में होते और मैं कहीं और.'

