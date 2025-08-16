'Add DNA as a Preferred Source'
एंटरटेनमेंट

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

स्वतंत्रता दिवस पर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस पर कुछ ट्रोल्स ने उन्हें पाकिस्तानी बताते हुए निशाना साधा। गुस्से में अख्तर ने करारा जवाब देते हुए लिखा— “औकात में रहो…”

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 16, 2025, 05:16 PM IST

औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा

Javed Akhtar Angry: सोशल मीडिया पर सक्रिय दिग्गज गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर गुस्से में नज़र आए और उनका यह गुस्सा तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

 

जावेद अख्तर हमेशा से ही विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते आए हैं.उन्होंने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी है, जिसके कारण अक्सर चर्चाएं भी छिड़ती रही हैं.लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर उन्होंने जिस अंदाज़ में अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, उससे लगा कि उनकी नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ गई.

 

 

 

बहस की वजह क्या थी? अख्तर साहब नाराज़ क्यों हुए?

 

15 अगस्त के मौके पर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट शेयर की.लेकिन कुछ ट्रोलर्स ने उनकी इस पोस्ट को निशाना बना लिया.ट्रोल्स ने अख्तर की पोस्ट को “पाकिस्तानी” बताते हुए उन पर तंज कसना शुरू कर दिया। यहीं से उनका गुस्सा भड़क उठा.

 

 

 

जावेद अख्तर का गुस्सा – “औकात में रहो”

 

ट्रोल का कमेंट देखकर जावेद अख्तर इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने जवाब देने का फैसला कर लिया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा:

 

“मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ.यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली.आज हमेंउन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए कारावास और मृत्युदंड झेल.हमें इस अमूल्य उपहार को कभी नहीं खोनाचाहिए.

 

इसके बाद जब कुछ यूज़र्स ने उन पर तंज कसते हुए कहा – “तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त है…”, तो अख्तर का पारा चढ़ गया। उन्होंने करारा जवाब देते हुए लिखा:

 

“बच्चे, तुम्हारे दादा-परदादा अंग्रेजों के गुलाम थे.मेरे परिवार के बड़े-बुज़ुर्ग आज़ादी के लिए काला पानी की सज़ा और मौत की सज़ाभुगत चुके हैं। औकात में रहो…”

 

फैन्स का सपोर्ट, ट्रोलर्स की आलोचना

 

जावेद अख्तर का यह सख़्त जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.कई नेटिज़न्स ने उनके इस रुख़ की तारीफ़ की और इतने संवेदनशील मौके पर ट्रोलिंग करने वालों की कड़ी निंदा भी की.

