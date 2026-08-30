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'राका' के बाद साउथ सिनेमा को अलविदा कहने वाली हैं जान्हवी कपूर? सामने आया यह बड़ा अपडेट

क्या जान्हवी कपूर ‘राका’ के बाद साउथ सिनेमा से दूरी बनाने जा रही हैं? एक्ट्रेस के करियर और आगामी फिल्मों को लेकर सामने आए इस बड़े अपडेट की पूरी सच्चाई यहां विस्तार से जानिए.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 30, 2026, 02:06 PM IST

'राका' के बाद साउथ सिनेमा को अलविदा कहने वाली हैं जान्हवी कपूर? सामने आया यह बड़ा अपडेट

Image Credit: AI

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बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों में ही अपनी सक्रियता बनाए रखने वाली अभिनेत्री जान्हवी कपूर इन दिनों अपने करियर के एक अहम मोड़ पर हैं. हाल ही में सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने उनके फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि वह बहुचर्चित फिल्म ‘राका’ के बाद दक्षिण भारतीय फिल्मों से तौबा कर सकती हैं. आखिर इस चर्चा के पीछे की असली वजह क्या है और क्या वाकई जान्हवी साउथ प्रोजेक्ट्स से किनारा करने का मन बना रही हैं, आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं.

साउथ सिनेमा में कैसा रहा है जान्हवी का सफर?

जान्हवी कपूर ने जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया था, तो दर्शकों और खुद अभिनेत्री को भी इससे काफी उम्मीदें थीं. उन्होंने जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म ‘देवरा’ से टॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक बड़ा धमाल नहीं मचा पाई. इसके बाद उन्हें राम चरण की फिल्म ‘पेद्दी’ में भी देखा गया. हालांकि, इन दोनों ही फिल्मों में उनके किरदारों और स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर दर्शकों और समीक्षकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. यहां तक कि मेकर्स ने भी यह स्वीकार किया था कि उन फिल्मों में अभिनेत्री की क्षमता के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाया था.

फिल्म ‘राका’ और नया वायरल अपडेट

हाल ही में आई '123तेलुगु डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जान्हवी कपूर अपने साउथ के करियर को लेकर अब काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं. चर्चा है कि वह निर्देशक एटली और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘राका’ का हिस्सा जरूर हैं, हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ‘राका’ के बाद फिलहाल जान्हवी ने दक्षिण भारत में किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए हामी नहीं भरी है और न ही वह कोई नई फिल्म साइन करने की जल्दी में हैं.

ग्लैमरस रोल से हटकर दमदार अभिनय की तलाश

कहा जा रहा है कि ‘देवरा’ और ‘पेद्दी’ जैसी फिल्मों में पारंपरिक और सीमित दायरे वाले ग्लैमरस रोल मिलने से जान्हवी अब थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं. इन फिल्मों में उनके अभिनय कौशल को वह मंच नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी. यही वजह है कि अब वह केवल शोपीस या ग्लैमरस हीरोइन बनकर पर्दे पर आने के बजाय ऐसे किरदारों की तलाश में हैं जहां उनकी एक्टिंग और अभिनय क्षमता दिखाने की भरपूर गुंजाइश हो.

हिंदी प्रोजेक्ट्स पर है पूरा फोकस

फिलहाल जान्हवी कपूर अपना पूरा ध्यान बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा की फिल्मों पर केंद्रित कर रही हैं. उन्होंने हाल ही के दिनों में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ और ‘परम सुंदरी’ जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि साउथ सिनेमा छोड़ने को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, वे अभी तक केवल मीडिया रिपोर्ट्स और कयासों तक ही सीमित हैं. खुद जान्हवी या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वह हमेशा के लिए साउथ इंडस्ट्री छोड़ रही हैं. देखना यह होगा कि ‘राका’ के बाद उनका अगला कदम क्या होता है.

 

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