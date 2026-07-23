FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Jana Nayagan Movie Review: दमदार ड्रामा-एक्शन और इमोशन से भरपूर है थलापति विजय की आखिरी फिल्म, जानें क्या है जन नायगन की कहानी

Jana Nayagan Movie Review: दमदार ड्रामा-एक्शन और इमोशन से भरपूर है थलापति विजय की आखिरी फिल्म, जानें क्या है जन नायगन की कहानी

गारमेंट फैक्ट्री में करता था काम, फिर मां के 25000 कर्ज ने बदली किस्मत; बन गया 350 करोड़ का मालिक.. जानिए कौन हैं ये सुपरस्टार

गारमेंट फैक्ट्री में करता था काम, फिर मां के 25000 कर्ज ने बदली किस्मत; बन गया 350 करोड़ का मालिक.. जानिए कौन हैं ये सुपरस्टार

कौन हैं एडिश्नल DCP संदीप लांबा, महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने की घटना पर बोली दिल्ली पुलिस- हां, आपा खो बैठे अधिकारी...

CJP Protest: कौन हैं एडिश्नल DCP संदीप लांबा, महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने की घटना से मुश्किल में फंसे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Jana Nayagan Movie Review: दमदार ड्रामा-एक्शन और इमोशन से भरपूर है थलापति विजय की आखिरी फिल्म, जानें क्या है जन नायगन की कहानी

Jana Nayagan Movie Review: थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का शानदार रिव्यू: जानिए फिल्म के दमदार एक्शन, भावुक पन्नों, बेहतरीन अभिनय और सिनेमाई विदाई से जुड़ी हर खास बात.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 23, 2026, 02:10 PM IST

Jana Nayagan Movie Review: दमदार ड्रामा-एक्शन और इमोशन से भरपूर है थलापति विजय की आखिरी फिल्म, जानें क्या है जन नायगन की कहानी

Image Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

निर्देशक: एच. विनोथ
मुख्य कलाकार: सी. जोसेफ विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियामणि
अवधि: 183 मिनट
रेटिंग: 4.5/5

तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित आखिरी फिल्म 'जन नायकन' सिर्फ एक कमर्शियल एंटरटेनर नहीं है, बल्कि यह उनके तीन दशकों से अधिक लंबे शानदार फिल्मी सफर को समर्पित एक भावुक विदाई है. निर्देशक एच. विनोथ ने फिल्म को केवल भारी-भरकम एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे विजय और उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच एक गहरे भावनात्मक संवाद में बदल दिया है. फिल्म का हर फ्रेम इस बात की गवाही देता है कि थलापति विजय अपने चाहने वालों को बड़े पर्दे पर एक आखिरी और यादगार तोहफा दे रहे हैं.

जन नयागन फिल्म की कहानी क्या है?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

फिल्म की कहानी पूर्व पुलिस अधिकारी थलापति वेट्री कोंडन (टीवीके) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत के दर्दनाक और खौफनाक पन्नों को पीछे छोड़कर एक शांत जीवन बिताना चाहता है. वह विजी नाम की एक होनहार लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है, जिसके माता-पिता पुलिस सेवा में थे और अब इस दुनिया में नहीं हैं. वेट्री चाहता है कि विजी एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बने.

हालांकि, उसकी यह शांत जिंदगी तब अचानक बदल जाती है, जब उसका एक पुराना साथी और करीबी दोस्त बदले की आग लेकर उसके सामने आ जाता है. इसके बाद वेट्री को मजबूरन अपने अतीत का सामना करना पड़ता है और अपनों की रक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है.

जन नयागन फिल्म कैसी है?

निर्देशक एच. विनोथ ने पटकथा में एक्शन, ड्रामा और राजनीतिक समझ का बेहतरीन मेल बिठाया है. फिल्म की कहानी वर्तमान और अतीत के बीच खूबसूरती से आगे बढ़ती है, जिससे हर किरदार की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं. क्लाइमैक्स में दो विपरीत विचारधाराओं के बीच होने वाला टकराव कहानी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है.
यह फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सही और गलत के फर्क, नेतृत्व की जवाबदेही और सत्ता के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर भी मुखर होकर बात करती है. इसके अलावा, फिल्म में एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण दृश्य है, जहां वेट्री बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का पाठ पढ़ाता है, जो समाज को एक सकारात्मक संदेश देता है.

ये भी पढ़ें- Thalapathy Vijay का असली नाम क्या है? जानें कैसा है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का परिवार, क्या करते हैं उनके माता-पिता

जन नयागन फिल्म में कौन-कौन है?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

अभिनय के मोर्चे पर यह फिल्म पूरी तरह से थलापति विजय के कंधों पर टिकी है. वह हर सीन में अद्भुत आत्मविश्वास, परिपक्वता और गहरी भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ नजर आते हैं. उनकी मजबूत स्क्रीन प्रेसिडेंस दर्शकों को बांधे रखती है.
फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज युवा अभिनेत्री ममिता बैजू साबित हुई हैं. उन्होंने विजी के किरदार को बेहद सहज और प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा है. विजय और ममिता के बीच की बॉन्डिंग फिल्म की सबसे बड़ी भावनात्मक ताकत है. इसके अलावा, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और प्रियामणि जैसे अनुभवी कलाकार अपने-अपने किरदारों में पूरी तरह फिट बैठते हैं और कहानी को मजबूती देते हैं.

म्यूजिक और विदाई का वह खास लम्हा

फिल्म का संगीत और इसके दृश्य दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं. विशेष रूप से 'थलापति कचेरी' गाने का आखिरी हिस्सा ऐतिहासिक है, जहां एक फैन विजय से आखिरी डांस की गुजारिश करता है. इस सीक्वेंस में विजय का एनर्जेटिक डांस देखकर पूरा थिएटर सीटियों और तालियों से गूंज उठता है. यह पल फैंस के लिए किसी रिटर्न गिफ्ट से कम नहीं है.

फिल्म देखने के बाद इमोशनल हुए फैंस

कुल मिलाकर, 'जन नायकन' सिर्फ एक मसाला एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह थलापति विजय के गौरवशाली करियर को दिया गया एक सम्मानजनक ट्रिब्यूट है. जब पर्दे पर लाइट्स ऑन होती हैं और फिल्म खत्म होती है, तो हर दर्शक के दिल में एक ही एहसास होता है कि उसने एक ऐसे युग के अंत को देखा है, जिसने दशकों तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर बेताज बादशाह की तरह राज किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement