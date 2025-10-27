25 साल की उम्र में एक्टर ने किया Suicide, जामताड़ा 2 में दिखाया था अपनी एक्टिंग का जलवा

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी
एंटरटेनमेंट
नेटफ्लिक्स के जामताड़ा 2 में अपनी भूमिका से जनता को मंत्र मुग्ध करने के बाद पॉपुलर हुए मराठी एक्टर सचिन चंदवाड़े का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि सचिन ने आत्महत्या की है. इस खबर ने हिंदी और मराठी सिनेमा को हिलाकर रख दिया है और एक बार फिर मेंटल हेल्थ को लेकर बहस तेज हो गई है.
महाराष्ट्र टाइम्स के अनुसार, सचिन का शव जलगांव के परोला स्थित उनके आवास पर मिला.
मिली जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर, 2025 को उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें पुणे स्थित उनके फ्लैट में फंदे से लटका हुआ पाया जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
बताया जा रहा है सचिन को पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ती गई. बाद में परिवार ने उन्हें धुले के एक अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने का फैसला किया जहां इलाज के दौरान सचिन की मौत हो गई.
सचिन के विषय में जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक वो केवल एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे. वह पुणे के एक आईटी पार्क में काम करते थे और अभिनय के अपने जुनून को आगे बढ़ा रहे थे.
परिवार और दोस्त उन्हें एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपने अभिनय से उनका मनोरंजन किया था.