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IWMBuzz Digital Awards Season 8: राजकुमार राव-पंकज त्रिपाठी से लेकर नुसरत भरूचा तक, ओटीटी पर छाएं ये सितारे, देखें पूरी लिस्ट

IWMBuzz Digital Awards Season 8: इस सीजन में राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और नुसरत भरूचा का रहा जलवा. जानें ओटीटी के इस भव्य इवेंट के सभी टॉप विनर्स और सम्मान पाने वाले सितारों की सूची.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 17, 2026, 02:08 PM IST

IWMBuzz Digital Awards Season 8: राजकुमार राव-पंकज त्रिपाठी से लेकर नुसरत भरूचा तक, ओटीटी पर छाएं ये सितारे, देखें पूरी लिस्ट

Image Credit: India.com

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भारतीय डिजिटल और ओटीटी स्पेस का सबसे प्रतिष्ठित इवेंट 'IWMBuzz डिजिटल अवार्ड्स सीजन 8' हाल ही में मुंबई में अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ. इस शानदार शाम ने मनोरंजन जगत के दिग्गजों, फिल्म मेकर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया. रेड कारपेट की चमक-धमक से लेकर अवॉर्ड स्टेज पर जीत की खुशी तक, यह इवेंट दर्शकों के लिए यादगार रहा.

ओटीटी के सितारों का रहा दबदबा

इस बार के सीजन में तीन बड़े बॉलीवुड सितारों—राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और नुसरत भरूचा का दबदबा स्पष्ट रूप से देखा गया. जूरी और पॉपुलर चॉइस के आधार पर दिए गए इन पुरस्कारों में इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर बड़े खिताब अपने नाम किए.

राजकुमार राव (बेस्ट एक्टर): अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अभिनय के प्रति समर्पण के लिए राजकुमार राव को 'बेस्ट एक्टर' (डिजिटल स्पेस) का सम्मान मिला. उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर साबित किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उनका कोई सानी नहीं है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पंकज त्रिपाठी (मोस्ट प्रॉमिसिंग / बेस्ट परफॉर्मर): 'कालीन भैया' के नाम से मशहूर पंकज त्रिपाठी ने एक बार फिर ओटीटी की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की. उन्हें 'मोस्ट प्रॉमिसिंग / बेस्ट परफॉर्मर' की प्रतिष्ठित कैटेगरी में अवॉर्ड से नवाजा गया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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नुसरत भरूचा (बेस्ट एक्ट्रेस): ओटीटी पर अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली नुसरत भरूचा को डिजिटल फिल्म/सीरीज में उनकी शानदार अदाकारी के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का खिताब दिया गया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्यों खास है IWMBuzz डिजिटल अवार्ड्स?

IWMBuzz डिजिटल अवार्ड्स को भारतीय ओटीटी स्पेस के सबसे विश्वसनीय पुरस्कारों में गिना जाता है. यह मंच केवल वेब सीरीज और फिल्मों को ही नहीं, बल्कि उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के कंटेंट को भी प्रोत्साहित करता है. इस साल का सीजन 8 अपने ग्लैमर और भव्यता के मामले में पिछले सभी संस्करणों से कहीं अधिक आगे रहा.

बढ़ता ओटीटी का प्रभाव

यह अवॉर्ड शो इस बात का प्रमाण है कि ओटीटी कंटेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. बड़े पर्दे के ए-लिस्ट सितारे अब डिजिटल स्पेस को अपनी अभिनय क्षमता दिखाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मान रहे हैं. कॉमेडी से लेकर थ्रिलर तक, ओटीटी ने कलाकारों को अपनी कला के साथ प्रयोग करने की नई आजादी दी है.

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