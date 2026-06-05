राम चरण के बॉडीगार्ड और MMA फाइटर कौन हैं? जानिए क्या सच में सलमान खान के शेरा से ज़्यादा है इनकी सैलरी

Ram Charan's bodyguard Fees: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण के बॉडीगार्ड एक वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनके साथ उनके बॉडीगॉर्ड भी खूब वायरल हो रहे हैं. रामचरण के बॉडीगॉर्ड की सैलरी की तुलना सलमान खान के शेरा से हो रही है.

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन अब उनके बॉडीगार्ड उनसे भी ज्यादा सुर्खियों में हैं. फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा चेहरा लगातार खबरों में छाया हुआ है, जो न तो अभिनेता है और न ही फिल्म का हिस्सा. यह व्यक्ति राम चरण का निजी बॉडीगार्ड है. एक वीडियो के कारण वह सबकी नजरों में छा गया है.राम चरण के बॉडीगार्ड की अचानक बढ़ी चर्चा, फैन कंट्रोल करने की ताकत और कमाई ने खींचा ध्यान, शेरा से तुलना तक पहुंचा मामला

क्या एक बॉडीगार्ड की कमाई किसी सुपरस्टार के स्टाइल से भी ज्यादा चर्चा बटोर सकती है? और क्या एक वायरल वीडियो किसी अनजान चेहरे को रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना सकता है? दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा अब खुद सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है एक वायरल वीडियो, जिसने उनकी पर्सनैलिटी से लेकर उनकी कमाई तक हर चीज को चर्चा में ला दिया है.

फिल्म प्रमोशन में हुआ पल, जिसने बदल दिया पूरा फोकस

राम चरण अपनी फिल्म ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं. लेकिन इसी दौरान विजयवाड़ा के एक इवेंट में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज की ओर बढ़ गया और इसी हलचल में वह अभिनेत्री जान्हवी कपूर से भी टकरा गया. माहौल कुछ सेकंड के लिए असहज हो गया. इसी दौरान राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने तेजी से स्थिति संभाली और फैन को हटाकर सुरक्षा बहाल की. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं थी, बल्कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी की ताकत को देखने का मौका बन गया.

कौन हैं केविन कुंटा, जहां से शुरू हुई जिज्ञासा

वायरल वीडियो के बाद लोगों की सबसे बड़ी क्योरिसिटी यही रही कि यह बॉडीगार्ड आखिर हैं कौन. जानकारी के मुताबिक, केविन कुंटा का असली नाम अब्दू कादिर सोवे है. उनका जन्म 1998 में गाम्बिया में हुआ था और वे वर्तमान में इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं. वे खुद को एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बताते हैं और मिडिलवेट कैटेगरी में मुकाबले कर चुके हैं. उनके रिकॉर्ड में चार जीत और छह हार दर्ज हैं. वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और उनके हजारों फॉलोअर्स हैं.यहां दिलचस्प बात यह है कि बॉडीगार्ड की भूमिका से पहले उनकी पहचान एक फाइटर की रही है, जिससे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग और रिएक्शन स्पीड समझ में आती है.

कमाई की चर्चा ने बढ़ाई तुलना, शेरा से तुलना तक पहुंचा मामला

केविन कुंटा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कथित कमाई को लेकर हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे सुरक्षा सेवा के लिए रोजाना लगभग 2 से 4 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इस हिसाब से उनकी मासिक कमाई लाखों में पहुंच जाती है. इसी तुलना में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का नाम भी सामने आता है, जिनकी सालाना कमाई लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसी तुलना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या आज बॉडीगार्ड की प्रोफेशनल डिमांड भी एक हाई-इनकम करियर बन चुकी है.

वायरल वीडियो से बदली पहचान, सिक्योरिटी प्रोफेशन पर नया नजरिया

इस पूरे मामले ने एक और बात साफ की है. अब बॉडीगार्ड सिर्फ बैकग्राउंड में खड़े रहने वाले लोग नहीं रहे, बल्कि हाई-स्किल्ड प्रोफेशनल्स बन चुके हैं. फैन इवेंट्स, स्टार प्रमोशन्स और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है. एक सेकंड की देरी भी बड़ी स्थिति पैदा कर सकती है.आम लोगों के लिए यह कहानी यह समझने में मदद करती है कि सिक्योरिटी फील्ड अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, रिस्पॉन्स टाइम और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है.

क्यों यह खबर लोगों को जोड़ती है

यह मामला सिर्फ राम चरण या उनके बॉडीगार्ड का नहीं है. यह उस बदलते मनोरंजन और सुरक्षा सिस्टम की कहानी है जहां कैमरा सिर्फ स्टार को नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े लोगों को भी स्टार बना देता है. सोशल मीडिया के दौर में कोई भी पल किसी की पहचान बदल सकता है, और यही इस खबर की असली दिलचस्पी है.

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