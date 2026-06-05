FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या करती हैं Gauri Spratt? आमिर खान संग जुड़ने के बाद सुर्खियों में आया घर-परिवार और पेशा

क्या करती हैं Gauri Spratt? आमिर खान संग जुड़ने के बाद सुर्खियों में आया घर-परिवार और पेशा

REET Mains Result 2026: RSSB ने जारी किया रीट मेन्स एग्जाम का रिजल्ट, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें चेक

RSSB ने जारी किया रीट मेन्स एग्जाम का रिजल्ट, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें चेक

Yogi Adityanath: संन्यास, संकल्प और सुशासन का सफर, क्यों आसान नहीं है ‘योगी’ होना

संन्यास, संकल्प और सुशासन का सफर, क्यों आसान नहीं है ‘योगी’ होना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

राम चरण के बॉडीगार्ड और MMA फाइटर कौन हैं? जानिए क्या सच में सलमान खान के शेरा से ज़्यादा है इनकी सैलरी

Ram Charan's bodyguard Fees: दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण के बॉडीगार्ड एक वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और उनके साथ उनके बॉडीगॉर्ड भी खूब वायरल हो रहे हैं. रामचरण के बॉडीगॉर्ड की सैलरी की तुलना सलमान खान के शेरा से हो रही है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 12:40 PM IST

राम चरण के बॉडीगार्ड और MMA फाइटर कौन हैं? जानिए क्या सच में सलमान खान के शेरा से ज़्यादा है इनकी सैलरी

राम चरण के बॉडीगार्ड की सैलेरी जानते हैं आप? (फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन अब उनके बॉडीगार्ड उनसे भी ज्यादा सुर्खियों में हैं. फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन के दौरान एक ऐसा चेहरा लगातार खबरों में छाया हुआ है, जो न तो अभिनेता है और न ही फिल्म का हिस्सा. यह व्यक्ति राम चरण का निजी बॉडीगार्ड है. एक वीडियो के कारण वह सबकी नजरों में छा गया है.राम चरण के बॉडीगार्ड की अचानक बढ़ी चर्चा, फैन कंट्रोल करने की ताकत और कमाई ने खींचा ध्यान, शेरा से तुलना तक पहुंचा मामला

क्या एक बॉडीगार्ड की कमाई किसी सुपरस्टार के स्टाइल से भी ज्यादा चर्चा बटोर सकती है? और क्या एक वायरल वीडियो किसी अनजान चेहरे को रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बना सकता है? दक्षिण भारतीय सुपरस्टार राम चरण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां उनके बॉडीगार्ड केविन कुंटा अब खुद सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है एक वायरल वीडियो, जिसने उनकी पर्सनैलिटी से लेकर उनकी कमाई तक हर चीज को चर्चा में ला दिया है.

राम चरण के बॉडीगार्ड की सैलेरी जानते हैं आप?

फिल्म प्रमोशन में हुआ पल, जिसने बदल दिया पूरा फोकस

राम चरण अपनी फिल्म ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं. लेकिन इसी दौरान विजयवाड़ा के एक इवेंट में एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. एक फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज की ओर बढ़ गया और इसी हलचल में वह अभिनेत्री जान्हवी कपूर से भी टकरा गया. माहौल कुछ सेकंड के लिए असहज हो गया. इसी दौरान राम चरण के बॉडीगार्ड केविन कुंटा ने तेजी से स्थिति संभाली और फैन को हटाकर सुरक्षा बहाल की. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं थी, बल्कि प्रोफेशनल सिक्योरिटी की ताकत को देखने का मौका बन गया.

 कौन हैं केविन कुंटा, जहां से शुरू हुई जिज्ञासा

वायरल वीडियो के बाद लोगों की सबसे बड़ी क्योरिसिटी यही रही कि यह बॉडीगार्ड आखिर हैं कौन. जानकारी के मुताबिक, केविन कुंटा का असली नाम अब्दू कादिर सोवे है. उनका जन्म 1998 में गाम्बिया में हुआ था और वे वर्तमान में इटली के फ्लोरेंस में रहते हैं. वे खुद को एक प्रोफेशनल MMA फाइटर बताते हैं और मिडिलवेट कैटेगरी में मुकाबले कर चुके हैं. उनके रिकॉर्ड में चार जीत और छह हार दर्ज हैं. वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं और उनके हजारों फॉलोअर्स हैं.यहां दिलचस्प बात यह है कि बॉडीगार्ड की भूमिका से पहले उनकी पहचान एक फाइटर की रही है, जिससे उनकी फिजिकल ट्रेनिंग और रिएक्शन स्पीड समझ में आती है.

राम चरण के बॉडीगार्ड की सैलेरी जानते हैं आप?

 कमाई की चर्चा ने बढ़ाई तुलना, शेरा से तुलना तक पहुंचा मामला

केविन कुंटा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कथित कमाई को लेकर हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे सुरक्षा सेवा के लिए रोजाना लगभग 2 से 4 लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इस हिसाब से उनकी मासिक कमाई लाखों में पहुंच जाती है. इसी तुलना में सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का नाम भी सामने आता है, जिनकी सालाना कमाई लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसी तुलना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या आज बॉडीगार्ड की प्रोफेशनल डिमांड भी एक हाई-इनकम करियर बन चुकी है.

वायरल वीडियो से बदली पहचान, सिक्योरिटी प्रोफेशन पर नया नजरिया

इस पूरे मामले ने एक और बात साफ की है. अब बॉडीगार्ड सिर्फ बैकग्राउंड में खड़े रहने वाले लोग नहीं रहे, बल्कि हाई-स्किल्ड प्रोफेशनल्स बन चुके हैं. फैन इवेंट्स, स्टार प्रमोशन्स और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है. एक सेकंड की देरी भी बड़ी स्थिति पैदा कर सकती है.आम लोगों के लिए यह कहानी यह समझने में मदद करती है कि सिक्योरिटी फील्ड अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, रिस्पॉन्स टाइम और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बन चुका है.

राम चरण के बॉडीगार्ड की सैलेरी जानते हैं आप?

क्यों यह खबर लोगों को जोड़ती है

यह मामला सिर्फ राम चरण या उनके बॉडीगार्ड का नहीं है. यह उस बदलते मनोरंजन और सुरक्षा सिस्टम की कहानी है जहां कैमरा सिर्फ स्टार को नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े लोगों को भी स्टार बना देता है. सोशल मीडिया के दौर में कोई भी पल किसी की पहचान बदल सकता है, और यही इस खबर की असली दिलचस्पी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement