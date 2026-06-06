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Numerology: क्या मूलांक 6 है सेलिब्रिटीज का फेवरेट नंबर? जानिए क्यों इन एक्ट्रेसेस ने बच्चों की डिलिवरी के लिए चुना ये बर्थडेट

Mulank 6 Lucky Fate: बॉलीवुड में ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने बच्चों को एक खास दिन ही पैदा करने पर जोर देती हैं? इस खास नंबर का कनेक्शन असल में न्यूमेरोलॉजी से है. फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस के बच्चों का मूलांक 6 है. चलिए जानें आखिर इस मूलांक में ऐसा क्या है और किनके बच्चे मूलांक 6 वाले हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 06, 2026, 11:35 AM IST

Numerology: क्या मूलांक 6 है सेलिब्रिटीज का फेवरेट नंबर? जानिए क्यों इन एक्ट्रेसेस ने बच्चों की डिलिवरी के लिए चुना ये बर्थडेट

मूलांक 6 को क्यों लोग मानते हैं लकी (फोटो-सोशल मीडिया)

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Bollywood celebrity kids birth number 6:  क्या जन्मतिथि का एक अंक किसी बच्चे के स्वभाव, लोकप्रियता और व्यक्तित्व के बारे में संकेत दे सकता है? न्यूमेरोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग इसका जवाब 'हां' में देते हैं. खासकर जब बात मूलांक 6 की आती है, तो इसे सबसे आकर्षक और संतुलित अंकों में गिना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड की कई चर्चित अभिनेत्रियों के बच्चों का जन्म भी ऐसी तारीखों पर हुआ है, जिनका मूलांक 6 बनता है. यही वजह है कि यह नंबर अक्सर चर्चा में रहता है.

आखिर क्यों इतना खास माना जाता है मूलांक 6?

न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र माना जाता है. शुक्र को सौंदर्य, कला, प्रेम, आकर्षण, विलासिता और सामाजिक लोकप्रियता का कारक ग्रह माना जाता है. मान्यता है कि मूलांक 6 वाले लोग लोगों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं. इनमें रचनात्मकता, अच्छे संबंध बनाने की क्षमता और जीवन को संतुलित तरीके से जीने की प्रवृत्ति अधिक होती है. यही कारण है कि कई माता-पिता भी अपने बच्चों के जन्मदिन या नाम के अंकों में 6 का प्रभाव पसंद करते हैं. हालांकि न्यूमेरोलॉजी को वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता, लेकिन इसके प्रति लोगों की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है.

बॉलीवुड और मूलांक 6 का दिलचस्प कनेक्शन

फिल्मी दुनिया में ग्लैमर, लोकप्रियता और आकर्षण को हमेशा महत्व मिला है. न्यूमेरोलॉजी के जानकार मानते हैं कि मूलांक 6 इन सभी गुणों से जुड़ा हुआ है. शायद यही वजह है कि कई स्टार किड्स की जन्मतिथियां भी इस अंक से जुड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं उन चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में, जिनके बच्चों का मूलांक 6 माना जाता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन

बॉलीवुड अभिनेत्री Aishwarya Rai Bachchan की बेटी Aaradhya Bachchan का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ था. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 16 का योग 1+6 = 7 होता है, जबकि कई न्यूमेरोलॉजिस्ट जन्मतिथि में मौजूद 6 के प्रभाव को भी महत्वपूर्ण मानते हैं. आराध्या अक्सर अपनी सार्वजनिक मौजूदगी और आत्मविश्वास के कारण चर्चा में रहती हैं.  

आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर

अभिनेत्री Alia Bhatt और Ranbir Kapoor की बेटी Raha Kapoor का जन्म 6 नवंबर को हुआ. जन्मतिथि का सीधा मूलांक 6 बनता है. न्यूमेरोलॉजी में इसे शुक्र का सबसे शुद्ध प्रभाव माना जाता है.  

शिल्पा शेट्टी की बेटी समीशा

Shilpa Shetty की बेटी Samisha Shetty का जन्म 15 तारीख को हुआ माना जाता है. 1+5 = 6 होने के कारण उनका मूलांक 6 बनता है. न्यूमेरोलॉजी में 15 को आकर्षण और सामाजिक लोकप्रियता का अंक भी कहा जाता है.

करिश्मा कपूर के बेटे कियान राज कपूर

Karisma Kapoor के बेटे Kiaan Raj Kapoor का जन्म 12 मार्च को हुआ था. कुछ न्यूमेरोलॉजी विश्लेषणों में उनके चार्ट में 6 की मजबूत उपस्थिति की चर्चा की जाती है, जो पारिवारिक जुड़ाव और सामाजिक स्वभाव से जोड़ी जाती है.

 सोनम कपूर के बेटे वायु

Sonam Kapoor के बेटे Vayu Kapoor Ahuja का नाम और जन्म विवरण सामने आने के बाद न्यूमेरोलॉजी समुदाय में काफी चर्चा हुई. कई विश्लेषकों ने उनके नामांक और जन्मांक में शुक्र ऊर्जा की मौजूदगी की बात कही.

अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका

Anushka Sharma और Virat Kohli की बेटी Vamika Kohli भी उन स्टार किड्स में गिनी जाती हैं जिनके बारे में न्यूमेरोलॉजी प्रेमी अक्सर अंक विश्लेषण करते हैं.  

लोग बच्चों के लिए 6 नंबर को क्यों पसंद करते हैं?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 6 को प्रेम, परिवार, रचनात्मकता और सुख-सुविधाओं का अंक माना जाता है. कहा जाता है कि इस अंक के प्रभाव वाले लोग रिश्तों को महत्व देते हैं और सामाजिक जीवन में लोकप्रिय रहते हैं.

यही कारण है कि बच्चे का नाम रखने से लेकर शुभ तारीख चुनने तक, कई लोग 6 अंक को सकारात्मक मानते हैं. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल एक अंक से तय नहीं होता. परवरिश, शिक्षा और जीवन के अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं.
 
मूलांक 6 को न्यूमेरोलॉजी में आकर्षण, कला और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. बॉलीवुड के कई चर्चित स्टार किड्स का भी किसी न किसी रूप में इस अंक से संबंध जोड़ा जाता है. यही वजह है कि यह नंबर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी दुनिया तक हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है. हालांकि इसे मनोरंजन और मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में.

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