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Yoga Day: शिल्पा-मलाइका से आलिया तक, परफेक्ट बॉडी फिगर और फिट रहने के लिए रोजाना योगासन करती हैं ये 7 अभिनेत्रियां

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जानें बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर और मलाइका अरोड़ा समेत उन अभिनेत्रियों के बारे में, जो योग से पा रही हैं मानसिक शांति.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 21, 2026, 09:45 AM IST

Yoga Day: शिल्पा-मलाइका से आलिया तक, परफेक्ट बॉडी फिगर और फिट रहने के लिए रोजाना योगासन करती हैं ये 7 अभिनेत्रियां

Image Credit: AI

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आज भारत समेत दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. योग केवल शरीर को सुडौल बनाने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक कला है. ग्लैमर की चकाचौंध से भरी दुनिया में, जहां काम का दबाव बहुत अधिक होता है, वहां फिटनेस और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ योग पर पूरा भरोसा कर रही हैं. आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने योग को अपनी जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बना लिया है.

शिल्पा शेट्टी: फिटनेस की मिसाल

51 साल की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी की फिटनेस देखते ही बनती है. दो दशकों से योग को प्रमोट कर रही शिल्पा का मानना है कि योग लचीलेपन और भावनात्मक संतुलन का सबसे सशक्त माध्यम है. अपने फिटनेस वीडियो और ट्यूटोरियल्स के जरिए वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं.

करीना कपूर खान: संतुलन की शक्ति

45 साल की करीना कपूर के लिए योग का अर्थ केवल वजन कम करना नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता है. शूटिंग के व्यस्त शेड्यूल और मातृत्व की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में योग उनकी सबसे अधिक मदद करता है.

मलाइका अरोड़ा: ऊर्जा का राज

मलाइका अरोड़ा योग की दीवानी हैं. सोशल मीडिया पर उनके द्वारा साझा किए गए एडवांस आसन और हेडस्टैंड्स किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफी हैं. वे मानती हैं कि उनकी ग्लोइंग स्किन और 40 की उम्र के बाद भी बरकरार उनकी युवा ऊर्जा का सारा श्रेय योग को जाता है.

सामंथा रुथ प्रभु: रिकवरी और आंतरिक शक्ति

39 वर्षीय सामंथा रुथ प्रभु के लिए योग आत्मिक उपचार का तरीका है. वे अपने फैंस को शारीरिक मजबूती के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. योग उनके लिए जीवन के कठिन दौर से उबरने और आंतरिक शक्ति हासिल करने का जरिया है.

कृति खरबंदा: खुद से जुड़ने का जरिया

कृति खरबंदा के लिए योग एक मेडिटेशन की तरह है. ग्लैमरस दुनिया की तेज रफ्तार में खुद को जमीन से जोड़े रखने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए वे नियमित रूप से योग का अभ्यास करती हैं.

आलिया भट्ट: अनुशासन की पहचान

आलिया भट्ट की 'फैट टू फिट' की यात्रा प्रेरणादायक है. खुद को फिट रखने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आलिया रोजाना योग करती हैं. वे अक्सर अपनी योग प्रैक्टिस की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं.

नुसरत भरुचा: मानसिक स्वास्थ्य पर जोर

41 साल की नुसरत भरुचा फिटनेस के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को बराबर महत्व देती हैं. वे योग को दीर्घकालिक स्वास्थ्य का आधार मानती हैं, जो उन्हें प्रोफेशनल लाइफ के तनाव के बीच शांत और संतुलित रखता है.

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