'रोज कुछ मिनट योग के लिए निकालिए', अनुपम खेर से अक्षय कुमार तक, योगा डे पर इन 5 सेलेब्स ने शेयर किए फिटनेस मंत्र

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर अक्षय कुमार, अनुपम खेर और उर्मिला मातोंडकर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने योग के लाभ साझा कर फैंस को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया.

आज 21 जून को पूरी दुनिया 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मना रही है. इस खास अवसर पर आम जनता से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सितारे तक योग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं. सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी योग करते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा की हैं, साथ ही अपने फैंस को योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश भी दिया है.

अक्षय कुमार का फिटनेस मंत्र

फिटनेस के प्रति हमेशा सजग रहने वाले अक्षय कुमार ने योग दिवस पर अपनी एक तस्वीर साझा की है. उन्होंने कैप्शन में बहुत ही कम शब्दों में योग की पूरी परिभाषा लिख दी: 'स्थिरता, संतुलन, शक्ति.'

अनुपम खेर की सीख

अनुपम खेर ने अपने वीडियो के जरिए योग का महत्व बताते हुए कहा, "योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, यह मन को शांत और विचारों को स्पष्ट करता है. रोज़ कुछ मिनट योग के लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए और जीवन को संतुलन के साथ जिएं."

उर्मिला मातोंडकर का पोस्ट

उर्मिला मातोंडकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा करते हुए अपने जीवन का एक दिलचस्प किस्सा बताया. उन्होंने कहा कि मां की डांट के बाद उन्होंने योग शुरू किया था, जो आज उनकी जीवनशैली का अहम हिस्सा बन चुका है. उन्होंने लिखा, "योग केवल वजन घटाने के लिए नहीं है, यह मन और शरीर का संतुलन है. अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं की है, तो आज से ही करें."

भाग्यश्री का अंदाज

अभिनेत्री भाग्यश्री ने बढ़ती उम्र के साथ फिट रहने का मंत्र दिया. उन्होंने अपनी वीडियो के साथ लिखा, "बढ़ती उम्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक्टिव और मजबूत बने रहने पर हम हर दिन काम कर सकते हैं."

शिल्पा शेट्टी की इंस्टा स्टोरी

फिटनेस आइकन शिल्पा शेट्टी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए योग के आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया और कहा, "हर ठहराव में योग है, हर ठहराव में ओम है."

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