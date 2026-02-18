FacebookTwitterYoutubeInstagram
PAK vs NAM: नामीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान का ऐतिहासिक शतक, टी20 वर्ल्ड कप में अपने नाम किए ये दो महारिकॉर्ड

CTET Answer Key 2026: CBSE कब जारी करेगा सीटेट की आंसर की? जानें ऑब्जेक्शन करने के लिए कितनी देनी होगी फीस

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

एंटरटेनमेंट

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

68वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 का आयोजन अमेरिका के प्रतिष्ठित क्रिप्टो डॉट कॉम एरीना में हुआ. इस वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत के लिए एक विशेष गौरवपूर्ण क्षण तब आया, जब संगीतकार-निर्माता राघव मेहता (Raghav Mehta) का एल्बम “Sounds of Kumbha” को बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 18, 2026, 05:16 PM IST

ग्रैमी 2026 में भारतीय संगीत का गौरव, ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ को मिला ग्लोबल नामांकन

'Sounds of Kumba' receives global nomination at Grammys 2026

68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में भारतीय संगीत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला जब संगीतकार और निर्माता राघव मेहता का एल्बम ‘साउंड्स ऑफ कुंभ’ बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम श्रेणी में नामांकित हुआ. यह एल्बम महाकुंभ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ध्वनियों का अनूठा वैश्विक प्रस्तुतिकरण है. भले ही एल्बम पुरस्कार नहीं जीत सका, लेकिन ग्रैमी मंच पर इसकी मौजूदगी भारतीय आध्यात्मिक संगीत की अंतरराष्ट्रीय पहचान और बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक मानी जा रही है.

‘साउंड्स ऑफ कुंभ’: आध्यात्मिक भारत की ध्वनि पहचान

साउंड्स ऑफ कुंभा केवल एक संगीत एल्बम नहीं, बल्कि महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्वनि-दस्तावेज है. इस परियोजना में प्राचीन मंत्रोच्चार, क्षेत्रीय लोक ध्वनियाँ, आधुनिक विश्व-संगीत तत्व और इमर्सिव बाइनॉरल साउंड डिज़ाइन का संयोजन किया गया है, जिससे वैश्विक श्रोताओं को भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की अनुभूति मिल सके.

 पुरस्कार न मिला, लेकिन उपलब्धि ऐतिहासिक

हालांकि यह एल्बम ग्रैमी ट्रॉफी जीतने में सफल नहीं हुआ, लेकिन ग्रैमी मंच पर नामांकन मिलना ही भारतीय आध्यात्मिक संगीत के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. रेड कार्पेट पर राघव मेहता की मौजूदगी ने भारतीय संगीत की उभरती वैश्विक पहचान को मजबूत किया.

सांस्कृतिक जड़ों से वैश्विक मंच तक

राघव मेहता ने समारोह के दौरान कहा कि इस एल्बम का उद्देश्य पुरस्कार जीतना नहीं, बल्कि महाकुंभ की प्रामाणिक ध्वनियों को दुनिया तक पहुँचाना था. उनके अनुसार, यह नामांकन इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा संगीत भी बिना किसी समझौते के वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकता है.

भारतीय संगीत के लिए क्या मायने रखती है यह उपलब्धि?

विशेषज्ञों के अनुसार, यह नामांकन भारतीय संगीत उद्योग के लिए एक संकेत है कि पारंपरिक और आध्यात्मिक संगीत भी वैश्विक संगीत बाजार में अपनी जगह बना सकता है. यह उपलब्धि केवल राघव मेहता की नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक परंपरा की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का प्रतीक है.

ग्रैमी मंच पर साउंड्स ऑफ कुंभा का नामांकन यह दर्शाता है कि भारत की आध्यात्मिक ध्वनियाँ अब वैश्विक संगीत परिदृश्य का हिस्सा बन रही हैं. यह भारतीय संगीत के लिए एक नई दिशा और अंतरराष्ट्रीय पहचान की शुरुआत माना जा रहा है.

