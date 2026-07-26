Indian Idol 16 Grand Finale: इन 6 कंटेस्टेंट में किसके सिर सजेगा ताज? जानें फिनाले की डेट, टाइम, लाइव स्ट्रीमिंग और प्राइज मनी

आज रात प्रसारित होने वाले Indian Idol 16 के ग्रैंड फिनाले में टॉप-6 फाइनलिस्ट के बीच कड़ी टक्कर है. जानिए शो की टाइमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, प्राइज मनी और फिनाले से जुड़ी अन्य खास बातें.

Indian Idol 16 Grand Finale: लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल सीजन 16' अपने रोमांचक अंतिम पड़ाव पर आ गया है. आज यानी 26 जुलाई की रात इस टीवी शो के इस संगीत मुकाबले के विनर का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा. इस रंगारंग और ग्रैंड फिनाले में देश के कोने-कोने से आए सबसे टॉप 6 कंटेस्टेंस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए दमदार प्रस्तुतियां देंगे. शानदार गानों, दिल छू लेने वाले लम्हों और कई मशहूर हस्तियों की मौजूदगी से सजी यह शाम दर्शकों के लिए बेहद यादगार होने वाली है. शो के होस्ट आदित्य नारायण अपनी चिर-परिचित शैली में मंच संभालेंगे, जबकि जज पैनल में श्रेया घोषाल और बादशाह जैसे दिग्गज सितारे मौजूद रहेंगे. आइए, इस महामुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात पर विस्तार से नजर डालते हैं.

कब-कहां देख सकते हैं 'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड फिनाले?

संगीत प्रेमियों के लिए 'इंडियन आइडल 16' का यह ग्रैंड फिनाले आज रात ठीक 8:00 बजे से 'सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन' (Sony Entertainment Television) पर टेलीकास्ट किया जाएगा. अगर आप फोन पर ही इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप इसे 'सोनीलिव' (SonyLIV) ऐप या वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं.

खिताब की रेस में डटे हैं ये टॉप-6 फाइनलिस्ट

इस सीजन की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए जिन छह प्रतिभाशाली गायकों ने फाइनल में अपनी पक्की जगह बनाई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

सुहैल सूफी

अंशिका चोंकर

मनराज वीर सिंह

मिसमी बोसु

ज्योतिर्मयी नायक

तनिष्क शुक्ला

इन सभी छह फाइनलिस्टों की आवाज़ का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है और अब देखना यह है कि इनमें से किस एक कलाकार की किस्मत का सितारा चमकता है.

Indian Idol 16 Grand Finale में कौन होंगे जज और होस्ट?

इस पूरे सीजन की तरह फिनाले में भी मंच संचालन की कमान आदित्य नारायण के हाथों में है. इनके अलावा, लोकप्रिय गायिका श्रेया घोषाल और मशहूर रैपर-संगीतकार बादशाह जजों की कुर्सी पर नजर आएंगे. हालांकि, किसी कारणवश जज विशाल ददलानी इस अंतिम एपिसोड में शामिल नहीं हो पाएंगे.

Indian Idol 16 विनर को क्या इनाम मिलेगा?

ट्रॉफी और खिताब के साथ-साथ मिलने वाली पुरस्कार राशि को लेकर फैंस में भारी उत्सुकता है. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक विजेता की इनामी राशि का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन पिछले सीजन के ट्रेंड को देखें तो विजेता को भारी-भरकम नकद राशि और एक शानदार कार मिलने की पूरी उम्मीद है. दरअसल, सीजन 15 की विजेता मानसी घोष को 25 लाख रुपये, एक Maruti Suzuki Dzire और विनर ट्रॉफी दी गई थी.

फिनाले की शान बढ़ाएंगे ये खास मेहमान

'इंडियन आइडल सीजन 16' भव्य समापन समारोह को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए कई नामचीन हस्तियां मंच पर शिरकत कर रही हैं. मेहमानों की इस लिस्ट में उषा उत्थुप, कुमार सानू, शहनाज गिल, उदित नारायण, पापोन और उर्मिला मातोंडकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

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