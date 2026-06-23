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325 करोड़ फीस! शाहरुख-रजनीकांत को पछाड़ ये सुपरस्टार बना भारत का सबसे महंगा एक्टर

325 करोड़ की फीस! रणवीर सिंह ने शाहरुख खान और रजनीकांत को पीछे छोड़ भारत के सबसे महंगे एक्टर का रिकॉर्ड बनाया. जानें 'धुरंधर' फिल्म की सफलता और उनकी कमाई का राज.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 23, 2026, 05:39 PM IST

325 करोड़ फीस! शाहरुख-रजनीकांत को पछाड़ ये सुपरस्टार बना भारत का सबसे महंगा एक्टर

Image Credit: AI

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भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आज वैश्विक स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रही है. फिल्मों के बढ़ते बजट के साथ-साथ अब एक्टर्स की फीस ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है, जिसने सबको चौंका दिया है. हाल ही में रणवीर सिंह ने कमाई के मामले में इतिहास रचते हुए एक ही प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जो किसी भी भारतीय अभिनेता के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस धमाका

रणवीर सिंह की इस ऐतिहासिक कमाई के पीछे उनकी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ का हाथ है. दो भागों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए. फिल्म ने दुनिया भर में 3,200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया, जिसमें भारतीय बाजार का योगदान 1,900 करोड़ रुपये से अधिक रहा.

स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी का कमाल

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रणवीर सिंह की इस बड़ी कमाई के पीछे कोई बंधी-बधाई फीस नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लान था. उन्होंने इस फिल्म के लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को अपनाया. इतना ही नहीं, जब फिल्म का बजट बढ़ा, तो रणवीर ने खुद भी इस प्रोजेक्ट में निवेश करने का रिस्क लिया. थियेट्रिकल कलेक्शन, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट और म्यूजिक की कुल कमाई में से हिस्सेदारी के कारण उनके खाते में करीब 325 करोड़ रुपये आए.

इन दिग्गजों को छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह की इस उपलब्धि ने इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को पीछे छोड़ दिया है-
रजनीकांत: फिल्म 'जेलर' के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये.
शाहरुख खान: 'पठान' और 'जवान' के लिए प्रति फिल्म लगभग 200 करोड़ रुपये.
अल्लू अर्जुन और प्रभास: 'पुष्पा 2' और 'कल्कि 2898 एडी' के लिए 200 करोड़ के आंकड़े को छुआ.

भारतीय सिनेमा की फीस का बदलता ग्राफ

भारतीय सिनेमा में फीस का यह सफर बेहद रोमांचक रहा है. 90 के दशक में जहाँ 1 करोड़ की फीस बड़ी बात मानी जाती थी, वहीं आज सुपरस्टार्स 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे हैं. रणवीर सिंह ने 2026 में यह कीर्तिमान स्थापित कर भारतीय अभिनेताओं की मार्केट वैल्यू को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है.
रणवीर सिंह की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि आज के दौर में बड़े स्टार्स न केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने बिजनेस दिमाग से भी फिल्मों की सफलता में बराबर के भागीदार बन रहे हैं.    

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