'इक्कीस' को दर्शकों ने दिया 'मास्टरपीस' का टैग, धर्मेंद्र की विदाई देख इमोशनल हुए फैंस.. सोशल मीडिया पर मिल रहा ऐसा रिव्यू

Ikkis Movie Reaction: फिल्म 'इक्कीस' को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहना मिल रही है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के कारण प्रशंसक भावुक हैं, वहीं अगस्त्य नंदा के अभिनय और श्रीराम राघवन के निर्देशन को 'मास्टरपीस' बताया जा रहा है.

Ikkis Movie Reaction: श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. 1971 के युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित यह फिल्म न केवल एक वॉर ड्रामा है, बल्कि दर्शकों के लिए एक इमोशनल सफर भी साबित हो रही है. निर्देशक श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ ने रिलीज से इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है.

धर्मेंद्र की 'आखिरी पारी' ने किया भावुक

फिल्म को मिल रहे रिव्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसे देखकर फैंस काफी भावुक हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म में जान फूंक दी है और उनके सीन्स दर्शकों की आंखें नम कर रहे हैं.

अगस्त्य नंदा का 'पावरफुल' डेब्यू

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा है. दर्शकों का कहना है कि एक शहीद सैनिक की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अगस्त्य ने अपनी मेहनत और संजीदगी से इसे बखूबी निभाया है. क्रिटिक्स और फैंस दोनों ही उन्हें 'लंबी रेस का घोड़ा' बता रहे हैं.

सोशल मीडिया (X) पर फैंस की राय

परफेक्ट ट्रिब्यूट: कई यूजर्स ने इसे भारतीय सेना और अरुण खेत्रपाल को अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है.

निर्देशन की तारीफ: 'अंधाधुन' फेम श्रीराम राघवन के निर्देशन को 'टॉप नॉच' कहा जा रहा है. फैंस के मुताबिक, उन्होंने युद्ध के दृश्यों को बिना किसी लाउड ड्रामे के बहुत ही रियलिस्टिक रखा है.

म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी: फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी की भी काफी प्रशंसा हो रही है, जो दर्शकों को 1971 के दौर में ले जाती है.

सोशल मीडिया पर सितारों की प्रतिक्रिया

करण जौहर: "एक ऐसी फिल्म जो हर भारतीय को देखनी चाहिए. अगस्त्य, आपने कमाल कर दिया!"

अभिषेक बच्चन: "गर्व महसूस हो रहा है. श्रीराम राघवन ने एक ऐसी कहानी सुनाई है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगी."

क्रिटिक्स व्यू: शुरुआती रिव्यू में फिल्म को 4/5 स्टार्स दिए जा रहे हैं, विशेषकर फिल्म के सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक की काफी सराहना हो रही है.

