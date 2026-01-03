FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

UN को तुरंत मीटिंग बुलानी चाहिए- मादुरो, अमेरिकी हमले पर राष्ट्रपति मादुरो का बयान, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा US-मादुरो, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Blood Sugar Risk: सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रहेगा रिस्क, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

सुबह की शुरुआत ऐसे नाश्ते से करते हैं तो ब्लड शुगर हाई होने का रिस्क होगा ज्यादा, डायबिटीज में न करें ये गलतियां

Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?

IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

IPL2026: 'बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें',शाहरुख खान की टीम KKR को BCCI का निर्देश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन

Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज

देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी

देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'इक्कीस' को दर्शकों ने दिया 'मास्टरपीस' का टैग, धर्मेंद्र की विदाई देख इमोशनल हुए फैंस.. सोशल मीडिया पर मिल रहा ऐसा रिव्यू

Ikkis Movie Reaction: फिल्म 'इक्कीस' को सोशल मीडिया पर जबरदस्त सराहना मिल रही है. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होने के कारण प्रशंसक भावुक हैं, वहीं अगस्त्य नंदा के अभिनय और श्रीराम राघवन के निर्देशन को 'मास्टरपीस' बताया जा रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 03, 2026, 10:46 AM IST

'इक्कीस' को दर्शकों ने दिया 'मास्टरपीस' का टैग, धर्मेंद्र की विदाई देख इमोशनल हुए फैंस.. सोशल मीडिया पर मिल रहा ऐसा रिव्यू
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ikkis Movie Reaction: श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. 1971 के युद्ध के नायक अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित यह फिल्म न केवल एक वॉर ड्रामा है, बल्कि दर्शकों के लिए एक इमोशनल सफर भी साबित हो रही है. निर्देशक श्रीराम राघवन की फिल्म ‘इक्कीस’ ने रिलीज से इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है. 

धर्मेंद्र की 'आखिरी पारी' ने किया भावुक

फिल्म को मिल रहे रिव्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हो रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसे देखकर फैंस काफी भावुक हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म में जान फूंक दी है और उनके सीन्स दर्शकों की आंखें नम कर रहे हैं.

अगस्त्य नंदा का 'पावरफुल' डेब्यू

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा है. दर्शकों का कहना है कि एक शहीद सैनिक की भूमिका निभाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अगस्त्य ने अपनी मेहनत और संजीदगी से इसे बखूबी निभाया है. क्रिटिक्स और फैंस दोनों ही उन्हें 'लंबी रेस का घोड़ा' बता रहे हैं.

सोशल मीडिया (X) पर फैंस की राय

परफेक्ट ट्रिब्यूट: कई यूजर्स ने इसे भारतीय सेना और अरुण खेत्रपाल को अब तक का सबसे बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है.
निर्देशन की तारीफ: 'अंधाधुन' फेम श्रीराम राघवन के निर्देशन को 'टॉप नॉच' कहा जा रहा है. फैंस के मुताबिक, उन्होंने युद्ध के दृश्यों को बिना किसी लाउड ड्रामे के बहुत ही रियलिस्टिक रखा है.
म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी: फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटोग्राफी की भी काफी प्रशंसा हो रही है, जो दर्शकों को 1971 के दौर में ले जाती है.

सोशल मीडिया पर सितारों की प्रतिक्रिया

करण जौहर: "एक ऐसी फिल्म जो हर भारतीय को देखनी चाहिए. अगस्त्य, आपने कमाल कर दिया!"
अभिषेक बच्चन: "गर्व महसूस हो रहा है. श्रीराम राघवन ने एक ऐसी कहानी सुनाई है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगी."
क्रिटिक्स व्यू: शुरुआती रिव्यू में फिल्म को 4/5 स्टार्स दिए जा रहे हैं, विशेषकर फिल्म के सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक की काफी सराहना हो रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
नेपाल के 5 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, एक हवाईअड्डे पर तो अपने आप बंद हो जाता है प्लेन का इंजन
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
Expensive Healthcare: दुनिया के वो 10 देश, जहां आसमान छू रही हैं दवाओं की कीमत, महंगा पड़ता है इलाज
देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी
देश का पहला शहर जहां पर घरो में पाइपलाइन द्वारा पहुंचा था पानी, जानिए 140 साल पुरानी कहानी
Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट
Ikkis box office collection day 2: 2026 की पहली फिल्म पर भी भारी पड़ रही 'धुरंधर', कमाई में 50 फीसदी की गिरावट
भारत के इन राज्यों में राजमहल जैसे हैं स्कूल, कुछ संगमरमर से बने हैं तो कुछ पहाड़ों के बीच बसे हैं, देखें फोटोज
भारत के इन राज्यों में राजमहल जैसे हैं स्कूल, इनके कैंपस किसी 5-स्टार रिसॉर्ट या फिल्म सेट जैसे आते हैं नजर
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व
Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology 2026: 2026 में पाना चाहते हैं खुशियां और समृद्धि तो अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ये बदलाव, जरूर मिलेगी सफलता
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Numerology: 9 आदतें, जिनसे दूरी बनाकर रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, बदल जाएगी लाइफ
Guru Pradosh 2026: साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
साल के पहले ही दिन आज रखा जाएगा गुरु प्रदोष व्रत, पूजा अर्चना करने से भी मिलेगी महादेव की कृपा
MORE
Advertisement