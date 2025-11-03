FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना कहा- जो विश्व गुरु थे, उन्हें अमेरिका धमका रहा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर

जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त

डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त

Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

Shehnaaz gill Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' ने रिलीज के तीसरे दिन 25 लाख रुपये कमाए, जो अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है. फिल्म ने भारत में कुल 56 लाख और वर्ल्डवाइड 64 लाख रुपये का कारोबार किया है, जिसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 03, 2025, 03:16 PM IST

Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन
Add DNA as a Preferred Source

Shehnaaz gill Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: 'बिग बॉस 13' के जरिए देशभर में मशहूर हुईं अभिनेत्री शहनाज गिल की नई पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'इक्क कुड़ी' को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं और बढ़ते दिन के साथ पंजाब की कैटरीना कैफ की इस फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है.

कमाई में दिखा जबरदस्त उछाल

Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, शहनाज गिल अभिनीत फिल्म 'इक्क कुड़ी' ने तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 0.25 करोड़ रुपये (25 लाख रुपये) का कलेक्शन किया है. यह फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा दैनिक कलेक्शन है.

  • पहले दिन- फिल्म ने केवल 12 लाख रुपये की कमाई की थी.
  • दूसरे दिन- कलेक्शन बढ़कर 19 लाख रुपये हुआ.
  • तीसरे दिन- कमाई में भारी उछाल आया और यह 25 लाख रुपये तक पहुंच गई.

इस जबरदस्त उछाल के साथ, 'इक्क कुड़ी' ने भारत में अब तक कुल 0.56 करोड़ रुपये (56 लाख रुपये) का कारोबार किया है. तीसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Ikk Kudi फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

भारत के साथ-साथ, 'इक्क कुड़ी' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी सामने आए हैं. Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में कुल 0.64 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. हालांकि, यह कलेक्शन शहनाज गिल की पिछली फिल्मों की तुलना में अभी काफी कम है. पिछली पंजाबी फिल्म 'हौसला रख' ने 2.52 करोड़ रुपये (पहले तीन दिन में) कमाए थे. उनकी हिंदी फिल्म 'थैंक यू फॉर कमिंग' ने 1.06 करोड़ रुपये (पहले तीन दिन में) कमाए थे.

फिल्म की स्टार कास्ट

शहनाज गिल अभिनीत फिल्म 'इक्क कुड़ी' इसी हफ्ते 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शहनाज गिल के अलावा, निर्मल ऋषि, उदयबीर संधू, और हार्बी संघा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
साइबर अपराधियों के निशाने पर बुजुर्ग! 3,000 करोड़ रुपये के डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन
Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन
जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर
जयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 वाहनों को मारी टक्कर 10 की मौत, कई गंभीर
Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला
Amitabh Bachchan के घर 'जलसा' के बाहर बढ़ी सुरक्षा: 24 घंटे तैनात रहेगी पुलिस, जानें पूरा मामला
कन्फ्यूजन खत्म! NTA ने बताया JEE Mains 2026 की परीक्षा में क्या आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं?
कन्फ्यूजन खत्म! NTA ने बताया JEE Mains 2026 की परीक्षा में क्या आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा
डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त
डेंगू की चपेट में Bigg Boss 19 Contestant प्रणित मोरे, जानें इस बीमारी से रिकवरी में कितना लगता है वक्त
Dev Deepawali Rangoli Designs: घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें
Dev Deepawali Rangoli Designs: देव दीपावली पर घर के मुख्य द्वार व आंगन में बनाएं ये रंगोली डिजाइन, खूबसूरती देख सबकी टिकी रह जाएंगी निगाहें
लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई
लॉन्च हुआ e-Passport, कौन ले सकता है? जानें स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं अप्लाई
क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप
क्या तुलसी की माला पहनने के बाद प्याज और लहसुन खाया जा सकता है? प्रेमानंद महाराज का जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE