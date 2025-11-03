Ikk Kudi Box Office Collection: शहनाज गिल की फिल्म पंजाब में कर रही बंपर कमाई? कॉमेडी-इमोशन से भरपूर जानें कैसा रहा तीसरा दिन

Shehnaaz gill Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: शहनाज गिल की पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' ने रिलीज के तीसरे दिन 25 लाख रुपये कमाए, जो अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है. फिल्म ने भारत में कुल 56 लाख और वर्ल्डवाइड 64 लाख रुपये का कारोबार किया है, जिसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है.

Shehnaaz gill Ikk Kudi Box Office Collection Day 3: 'बिग बॉस 13' के जरिए देशभर में मशहूर हुईं अभिनेत्री शहनाज गिल की नई पंजाबी फिल्म 'इक्क कुड़ी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'इक्क कुड़ी' को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं और बढ़ते दिन के साथ पंजाब की कैटरीना कैफ की इस फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है.

कमाई में दिखा जबरदस्त उछाल

Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, शहनाज गिल अभिनीत फिल्म 'इक्क कुड़ी' ने तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 0.25 करोड़ रुपये (25 लाख रुपये) का कलेक्शन किया है. यह फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा दैनिक कलेक्शन है.

पहले दिन- फिल्म ने केवल 12 लाख रुपये की कमाई की थी.

दूसरे दिन- कलेक्शन बढ़कर 19 लाख रुपये हुआ.

तीसरे दिन- कमाई में भारी उछाल आया और यह 25 लाख रुपये तक पहुंच गई.

इस जबरदस्त उछाल के साथ, 'इक्क कुड़ी' ने भारत में अब तक कुल 0.56 करोड़ रुपये (56 लाख रुपये) का कारोबार किया है. तीसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Ikk Kudi फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

भारत के साथ-साथ, 'इक्क कुड़ी' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी सामने आए हैं. Sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, इन तीन दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में कुल 0.64 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. हालांकि, यह कलेक्शन शहनाज गिल की पिछली फिल्मों की तुलना में अभी काफी कम है. पिछली पंजाबी फिल्म 'हौसला रख' ने 2.52 करोड़ रुपये (पहले तीन दिन में) कमाए थे. उनकी हिंदी फिल्म 'थैंक यू फॉर कमिंग' ने 1.06 करोड़ रुपये (पहले तीन दिन में) कमाए थे.

फिल्म की स्टार कास्ट

शहनाज गिल अभिनीत फिल्म 'इक्क कुड़ी' इसी हफ्ते 31 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शहनाज गिल के अलावा, निर्मल ऋषि, उदयबीर संधू, और हार्बी संघा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.