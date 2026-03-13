अगर इमोशनल ड्रामा के शौकीन हैं, तो आपको ‘राम्या’ ज़रूर देखनी चाहिए, फ़िल्म में मिलेगा इमोशन-ड्रामा और एक्शन का ज़बरदस्त पंच

अगर आपको इमोशन से भरपूर कहानियां और रिश्तों की गहराई दिखाने वाली फिल्में पसंद हैं, तो ‘राम्या’ आपके लिए दिलचस्प ऑप्शन हो सकती है. दमदार स्टार कास्ट, दमदार कहानी और ड्रामा से भरी यह फिल्म दर्शकों को एंटरटेनमेंट के साथ एक खास सिनेमाई एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती नजर आती है.

फिल्म : राम्या

निर्देशन : संतोष परब

रेटिंग: ⭐⭐⭐½ (3.5/5)



आज यानी 13 मार्च 2026 को रिलीज हो गई. फिल्म ‘राम्या’ एक ऐसी कहानी पेश करती है जिसमें रिश्तों की जटिलताएं, संघर्ष और उम्मीद की झलक देखने को मिलती है. मुख्य किरदार जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जहां हर फैसला उसकी जिंदगी को नई दिशा देता है.

आनंदवन क्रिएशन्स और सुलभा कला कृति के बैनर तले बनी इस फिल्म का जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी संतोष परब ने संभाली है. शुरुआती स्क्रिप्ट के आधार पर माना जा रहा है कि यह फिल्म कहानी और अभिनय के संतुलन के साथ दर्शकों को जोड़ने की कोशिश करती है.

कहानी और स्क्रीनप्ले

फिल्म की कहानी सुनील राजन और संतोष परब ने मिलकर तैयार की है. वहीं स्क्रीनप्ले अभिनव आनंद निराला ने लिखा है. कहानी में पारिवारिक भावनाएं, संघर्ष और एक्शन का मिश्रण देखने को मिलता है. संवाद लेखन में संतोष परब, अभिनव आनंद निराला और आरती साहा की टीम ने काम किया है, जिससे पात्रों की भावुक परतें उभरने की संभावना दिखाई देती है.

स्टार कास्ट: अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण

फिल्म में जन्मेजय और समायरा राव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री को फिल्म की प्रमुख ताकत माना जा रहा है. इनके अलावा फिल्म में सयाजी शिंदे, अशोक समर्थ, शीतल पाठक, दिव्यांक पाटीदार, पार्थ अकराकर, गणेश यादव, प्रवीण मांजरेकर, विष्णु दुबे, अन्नपूर्णा विट्ठल और अनंत भान जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. अनुभवी कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को अभिनय के स्तर पर मजबूत बनाती है.

टेक्निकल टीम: दृश्य और संगीत का संतुलन

फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नवीन वी मिश्रा ने की है, जिसका काम दृश्यात्मक प्रभाव को बेहतर बनाने की उम्मीद जगाता है. वहीं संगीत और बैकग्राउंड स्कोर बिप्लब दत्ता ने तैयार किया है. एक्शन निर्देशक किंडर डब्ल्यू सिंह ने संभाला है और संपादन का काम अमित के कौशिक ने किया है. टेक्निकल टीम का यह संयोजन फिल्म के आर्क को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

दर्शकों की उम्मीदें क्या कहती हैं

रिलीज से पहले जिस तरह से फिल्म के ट्रेलर और प्रचार सामग्री को प्रतिक्रिया मिली है, उससे साफ है कि दर्शकों में इसे लेकर जिज्ञासा बनी हुई है. कहानी, कलाकारों और तकनीकी टीम के संतुलन को देखते हुए फिल्म “राम्या” से एक भावुक और मनोरंजक सिनेमाई अनुभव की उम्मीद की जा रही है. अब असली परीक्षा 13 मार्च को सिनेमा में रिलीज के बाद होगी, जब दर्शक तय करेंगे कि यह फिल्म उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.

