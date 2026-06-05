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2027 में कब आ रही आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट? मैमथ-स्लॉथ संग इस दिन मचाएगी अफरा-तफरी

Ice Age: Boiling Point का नया टीजर और पोस्टर रिलीज हो गया है. आपको बता दें कि मैमथ, स्लॉथ और उनके साथियों की अफरा-तफरी 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 05, 2026, 08:18 PM IST

2027 में कब आ रही आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट? मैमथ-स्लॉथ संग इस दिन मचाएगी अफरा-तफरी

Image Credit: Youtube Teaser

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Ice Age Boiling Point Release Date: प्रसिद्ध एनिमेटेड फ्रेंचाइजी 'आइस एज' के प्रशंसक लंबे समय से एक और रोमांचक अध्याय का इंतजार कर रहे थे, जो अब समाप्त हो गया है. निर्माताओं ने फिल्म 'आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट' का आधिकारिक टीजर ट्रेलर और पोस्टर जारी कर दिया है, जिससे दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है.

टीजर में क्या है खास?

CinemaCon में पहली झलक मिलने के बाद से ही दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता थी. टीजर में मैनी (रे रोमानो), डिएगो (डेनिस लेरी), सिड (जॉन लेगुइज़ामो), बक (साइमन पेग) और एली (क्वीन लतीफा) जैसे प्रिय पात्र एक बार फिर वापसी कर रहे हैं. साथ ही, प्रशंसकों के पसंदीदा स्क्रैट, क्रैश, एडी और बेबी स्क्रैट भी इस बार दर्शकों को गुदगुदाते नजर आएंगे.

क्या है फिल्म की कहानी?

जॉन डॉनकिन द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस बार एक अलग लेवल का रोमांच लेकर आ रही है. झुंड एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हवा में उछलकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, जो डायनासोर और लावा से भरी हुई है. यह 'लॉस्ट वर्ल्ड' की गहराइयों में होने वाला सफर मज़ेदार हादसों और आइस एज के विशिष्ट हास्य से भरपूर है.

कब होगी रिलीज?

वॉल्ट डिज़्नी स्टूडियोज द्वारा निर्मित यह फिल्म एक बेहतरीन पारिवारिक मनोरंजन का वादा करती है. 'आइस एज: बॉइलिंग पॉइंट' आगामी 5 फरवरी 2027 को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में केवल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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