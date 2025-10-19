'तीनों भाई, तीनों तबाही', इब्राहिम ने शेयर की तैमूर-जेह के साथ पिक; तो छोटे नवाब की क्यूटनेस पर फिदा हुए फैंस
एंटरटेनमेंट
इब्राहिम अली खान ने अपने भाई तैमूर और जेह के साथ दिवाली सेलिब्रेशन की एक प्यारी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की. जहां इब्राहिम और तैमूर हैंडसम दिख रहे थे, वहीं छोटे भाई जेह ने अपने नटखट अंदाज और एक्सप्रेशन से सारी लाइमलाइट लूट ली.
बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. हाल ही में उन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस तस्वीर में इब्राहिम अपने छोटे भाइयों तैमूर अली खान और जेह अली खान के साथ नजर आ रहे हैं. फैंस इन तीनों की तस्वीर पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
इब्राहिम अली खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह प्यारी तस्वीर पोस्ट की है. इस फोटो में तीनों भाई एक साथ, त्योहार की सजावट और फेयरी लाइट्स के बीच मुस्कुराते हुए पोज़ देते दिखाई दे रहे हैं. इब्राहिम ब्लैक शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. तैमूर रेड कुर्ते में पूरे चार्म के साथ दिखे. वहीं, सबसे छोटे भाई जेह ने नटखट अंदाज में नजर आ रहे हैं.
इब्राहिम के सबसे छोटे भाई जेह ने एक हाथ में बोतल पकड़े, अपने नटखट और शरारती एक्सप्रेशन से सभी का दिल जीत लिया. फैंस इनकी क्यूटनेस पर इतने फिदा हैं कि जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट में भी जेह बाबा की ही बातें हो रही हैं. साथ ही, तीनों भाइयों को एक साथ देख फैंस काफी खुशी नजर आ रहे हैं.
तस्वीर को कैप्शन देते हुए इब्राहिम अली खान ने लिखा, "तीनों भाई, तीनों तबाही." इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग के साथ फैंस को 'हैप्पी दिवाली' विश किया. जैसे ही यह तस्वीर पोस्ट हुई, फैंस ने तुरंत ही कमेंट सेक्शन को प्यार और शुभकामनाओं से भर दिया. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और यूजर्स ने इस पटौदी तिकड़ी को 'सबसे क्यूट तिकड़ी' और 'दिवाली की जान' बताया.
इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे हैं, जबकि तैमूर और जेह, सैफ और करीना कपूर खान के बेटे हैं. तीनों भाइयों के बीच एक खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है और वे अक्सर पारिवारिक आयोजनों और त्योहारों पर साथ नजर आते हैं. इब्राहिम ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'नादानियां' से की, जो एक लव कहानी थी और इस साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ खुशी कपूर, सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, दीया मिर्जा और जुगल हंसराज भी अहम किरदारों में थे.
इसके बाद इब्राहिम अली खान ने एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सरजमीं' में काम किया, जिसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन और काजोल भी थीं. यह मूवी जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी, जहाँ फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलीं. हालांकि, इब्राहिम अली खान ने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया है.
